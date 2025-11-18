Преместиха Робиньо в друг затвор

Бившият бразилски национал Робиньо, който е зад решетките в родината си, вече е в друг затвор. Местните медии съобщават, че в началото на седмицата той е бил преместен от затвора „Пенитенсиария II“ в Тремембе (Сао Пауло) в Центъра за реинтеграция в Лимейра, което също е в щата Сао Пауло.

Още през октомври адвокатите на бившия играч на Реал Мадрид са поискали от властите преместването му в друг затвор, но без успех. При последното им искане обаче Секретариатът на затворническата администрация е уважил молбата.

Това се прави, защото Робиньо не се бил чувствал комфортно заради популярността, която придобива телевизионен сериал за затвора в Тремембе, където досега лежеше той. Въпреки че неговият случай не е засегнат, в поредицата се разказва за други лица, излежавали присъди за убийства и други тежки престъпления. Въпросното място е известно и като “Затворът на известните”.

Защитата на 41-годишния бразилеца е изтъкнала като аргумент неговото примерно поведение и липсата на дисциплинарни нарушения. Адвокатите дори са се опитали да намалят присъдата му с 50 дни, но съдът е отхвърлил това искане.

От година и половина насам бившият футболист на Милан, Реал Мадрид и Манчестър Сити Робиньо излежава 9-годишна присъда. Той беше осъден в Италия през 2022 г. за участие в групово изнасилване на жена, извършено в страната през 2013 г.

