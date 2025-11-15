Арестуваха брата на Адам Пийти след заплахи по време на ергенското му парти

По-големият брат на олимпийския шампион по плуване Адам Пийти Джеймс е бил арестуван по обвинения в отправяне на заплахи към спортиста по време на неговия ергенски уикенд.

Адам е бил посрещнат от полицията при пристигането си на летището в Манчестър по-рано тази седмица след пътуване до Будапеща. Той е напът да се ожени за Холи Рамзи – дъщерята на телевизионния готвач Гордън Рамзи – след няколко седмици, но се оказа въвлечен в семейна вражда.

Срещу 30-годишния плувец се появиха твърдения, че е изоставил семейството си от работническата класа в полза на семейство Рамзи, тъй като роднините му не се вписвали в имиджа на знаменитост. Докато е бил на ергенското си парти с бъдещия си тъст, Адам е бил обезпокоен от получени съобщения, което е накарало Холи да се свърже с полицията, съобщава Mirror.

По-големият брат на Адам (34-годишният Джеймс) е бил арестуван в дома си в Утокситър в понеделник, но впоследствие е освободен под гаранция. Говорител на полицията в Стафордшир заяви: "На 11 ноември 2025 г. арестувахме 34-годишен мъж от района на Утокситър по подозрение в тормоз. Мъжът беше освободен под условна гаранция, докато разследването ни продължава.“

Бащата на Адам Марк за първи път коментира семейните въпроси. Пред The Sun той каза: "Те са братя, винаги са били близки, но като във всяко нормално семейство, братята се карат, спорят, разделят се, сдобряват се и започват отначало. Но нещата излязоха извън контрол, имаше много малко съпричастност към истинските проблеми с психичното здраве на Джейми.“

Първоначално Адам и Джеймс се скарват през 2021 г. след излизането на автобиографията на бившата звезда от Strictly Come Dancing, в която той описва "демоните“ на своите братя и сестри. Скоро обаче те преодоляват проблемите си и се твърди, че Джеймс е бил поканен за кум на предстоящата сватба на Адам.

За съжаление връзката им отново се разпада през юни, когато Джеймс работи по строителен проект за брат си. Източник твърди, че след годежа на Адам отношенията им са стигнали дъното.

Твърди се, че Джеймс е бил разстроен от коментарите в книгата на Адам, които го представят като "неудачник“. Междувременно се съобщава, че семейството на Адам не е поканено на сватбата му, като се очаква единствено сестра му да присъства.

Докато майката на Адам Каролайн запазва мълчание по въпроса, нейната сестра Луиз остро критикува племенника си и Холи. Тя заяви: "Да. Адам е новороден християнин. Но той не живее според принципите на християнството, нали? Къде е "почитай майка си и баща си“, къде е прошката?“

Тя също така твърди, че двойката е засрамила майката на Адам заради външния ѝ вид, след като според съобщенията е била помолена да носи различна рокля за сватбата, преди поканата ѝ да бъде оттеглена. Луиз добави: "Как могат Адам и Холи да седят и да казват, че Каролайн не е била поканена заради външния вид на сестра ми? Тя не отговаряла на визията, която Холи търси?! Какво, по дяволите, засрамване на 60-годишна жена заради тялото ѝ. Исусе Христе.“

Каролайн също е отсъствала от моминското парти на Холи. Източник сподели пред Daily Mail: "Достатъчно е да погледнете снимката, за да видите, че има определен "тип“.“

Източникът добави: "Всички изглеждат еднакво и се чудите дали Каролайн не би се откроявала малко. Тя е нормална жена, а не знаменитост. Поглеждате Инстаграма на Холи и всичко е толкова планирано, толкова бляскаво и много, много показно. Това не е Каролайн.“

Адам и Холи все още не са коментирали враждата.

