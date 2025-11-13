Популярни
Президентът Румен Радев награждава изтъкнати спортисти и спортни деятели
  3. Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 510
  • 0
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев обяви, че се търси терен за изграждането на нов национален стадион в София.

„Категорично съм на мнение, че трябва и това е залегнало в управленската програма на кабинета – да изградим нов национален стадион. С работната група в момента работим, локализирани са четири терена. В работната група са представители на регионалното министерство, на столична община, на футболния съюз. И когато изберем един от тези четири терена, който да отговаря на всички изисквания, ще търсим вече механизми за неговото финансиране“, каза Пешев пред БНТ.

Ако спечелим Лигата на нациите, ще сме в по-добра позициия за Евро 2028 - ето защо
Ако спечелим Лигата на нациите, ще сме в по-добра позициия за Евро 2028 - ето защо

Той коментира и темата с футболното хулиганство.

„Още март месец, при инцидент с феновете на Локо Пд, призовах и направихме срещи с БФС, с МВР, така прословутият закон за спортното хулиганство да бъде максимално бързо приет. Случи се отново преди две седмици в Пловдив, пак с фенове на Локомотив и на Ботев. Радвам се, че народните представители така бързо успяха в рамките на една седмица да прекарат закона на първо четене, надявам се да бъде максимално бързо приет и на второ четене, за да можем да се справим по-адекватно с футболното и спортното хулиганство“, завърши министърът.

