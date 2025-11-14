Бруклин Бекъм и съпругата му готови на примирие с Виктория и Дейвид, но при едно условие

Бруклин Бекъм и Никола Пелц изглежда са готови да сложат край на враждата със сър Дейвид и лейди Виктория Бекъм, но според слуховете настояват за извинение.

През последните години семейството е в центъра на спекулации, свързани със сериозен разрив в отношенията им.

Слуховете започнаха преди три години, когато се твърдеше, че моделът и актриса Никола е отказала да носи рокля, дело на свекърва ѝ, в сватбения си ден. По-рано тази година пък се появи информация, че двойката се е дистанцирала от семейството на Бруклин.

През май те демонстративно отсъстваха от празненствата за 50-ия рожден ден на сър Дейвид. Малко след това Бруклин покри татуировка, посветена на майка му, и прекрати следването на братята си Ромео (23 г.) и Круз (20 г.) в Instagram. Впоследствие цялото семейство Бекъм очевидно не беше поканено и на скорошната церемония по подновяване на обетите на младата двойка.

Въпреки че семейството до голяма степен пази мълчание относно случилото се, източник твърди, че Бруклин и Никола са готови да заровят томахавката, но очакват родителите му да направят „наистина изумителна“ отстъпка.

Според новата информация, двойката „няма да се задоволи с нищо по-малко от съществено и публично извинение от страна на родителите му“, тъй като имат възражения срещу начина, по който Никола смята, че е била третирана в „едностранна медийна война“.

„Нещата наистина се влошиха много. Няма нищо, което Бруклин или Никола да са направили, за да заслужат такова отношение“, споделя източник пред Daily Mail.

Той добавя, че е изглеждало така сякаш нещата са се казвали, без да се обръща внимание на въздействието върху Бруклин“, който е „лоялен към съпругата си“.

Твърди се също, че Бруклин и Никола вярват, че един от най-близките сътрудници на родителите му е подавал на медиите истории, „целящи да ги демонизират и разстроят“, като добавя, че тези информации са били „неверни или извадени от контекста“.

Въпреки че двойката изглежда има проблем с тези публикации, те пропуснаха няколко ключови събития, отбелязани от клана Бекъм тази година. През май те не присъстваха на нито едно от трите празненства за рождения ден на Дейвид – семейно парти в Котсуолдс, вечеря в Лондон и риболовен излет, който сър Дейвид организира за тримата си сина. Тогава той отбеляза Бруклин в публикация, пишейки: „Липсваше ни“.

Появиха се твърдения, че Бруклин и Никола не са искали да присъстват заради присъствието на тогавашната приятелка на по-малкия му брат Ромео – Ким Търнбул. Като тийнейджъри тя е била близка приятелка с Бруклин, но е била принудена да отрича слуховете, че някога са имали връзка.

Малко след това братята на Бруклин го отписаха от социалните мрежи, а той от своя страна направи нещо, което изглеждаше като явен удар по семейството си, споделяйки публикация, в която казва, че „винаги ще избира“ съпругата си.

През август обаче нещата ескалираха, след като семейство Бекъм не получиха покана за церемонията по подновяване на обетите на сина им, която се проведе в САЩ.

„Това беше последният удар за Дейвид и Виктория. Да видят как Нелсън [бащата на Никола] има толкова ключова роля в церемонията, беше сърцераздирателно, особено за Дейвид. Нито един член на над 30-членното разширено семейство не знаеше за сватбата, нито беше поканен“, разкри източник пред The Sun.

Миналата седмица Бруклин не присъства и дори не отбеляза посвещаването на баща си в рицарско звание. 50-годишният бивш капитан на Англия получи титлата за заслугите си към спорта и благотворителността в списъка с почести за рождения ден на краля. Той беше придружен от съпругата си и родителите си, Сандра и Тед. По-късно към тях се присъединиха и трите им по-малки деца, включително дъщеря им Харпър, на 14 години.

„Да имам родителите си тук днес, да имам съпругата си, за да празнувам с децата си, прави този ден много емоционален“, каза сър Дейвид.

Според наличната информация, Бруклин дори не е отправил лични поздравления към баща си за постижението.

