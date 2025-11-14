Ахмед Хикмет: ще играем срещу отбор с много добро индивидуално ниво

Спортист (Своге) посреща Черноморец (Бургас) в мач от предстоящия 16 кръг на Втора лига. Двубоят е в неделя (16 ноември) от 14:30 часа.

"Готвим се сериозно за предстоящия двибой. Наясно сме, че ще играем срещу много добър отбор с много добро индивидуално ниво на играчите. Ще излезем както винаги да се надиграваме, да наложим нашата воля и начин на игра. Подхождаме с мисълта за победа и нужното уважение към противника“, коментира старши треньорът на Спортист Ахмед Хикмет.

Наставникът няма да може да разчита на трайно контузените, а на една от последните тренировки болки получи Ивелин Георгиев, който ще бъде под въпрос за двубоя.