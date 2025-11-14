Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спортист (Своге)
  3. Ахмед Хикмет: ще играем срещу отбор с много добро индивидуално ниво

Ахмед Хикмет: ще играем срещу отбор с много добро индивидуално ниво

  • 14 ное 2025 | 11:23
  • 721
  • 1
Ахмед Хикмет: ще играем срещу отбор с много добро индивидуално ниво

Спортист (Своге) посреща Черноморец (Бургас) в мач от предстоящия 16 кръг на Втора лига. Двубоят е в неделя (16 ноември) от 14:30 часа.

"Готвим се сериозно за предстоящия двибой. Наясно сме, че ще играем срещу много добър отбор с много добро индивидуално ниво на играчите. Ще излезем както винаги да се надиграваме, да наложим нашата воля и начин на игра. Подхождаме с мисълта за победа и нужното уважение към противника“, коментира старши треньорът на Спортист Ахмед Хикмет.

Наставникът няма да може да разчита на трайно контузените, а на една от последните тренировки болки получи Ивелин Георгиев, който ще бъде под въпрос за двубоя.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добромир Дафинов: Очаквам динамичен двубой

Добромир Дафинов: Очаквам динамичен двубой

  • 14 ное 2025 | 09:22
  • 539
  • 0
Евгений Гащук: Да продължим с добрите игри, но и да печелим мачове

Евгений Гащук: Да продължим с добрите игри, но и да печелим мачове

  • 14 ное 2025 | 09:19
  • 459
  • 0
Йордан Миленов: Ще е битка

Йордан Миленов: Ще е битка

  • 14 ное 2025 | 09:16
  • 412
  • 0
Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 6989
  • 19
Валентин Пейчев: Задължителна победа

Валентин Пейчев: Задължителна победа

  • 14 ное 2025 | 09:14
  • 432
  • 0
Емил Янчев: Във възход са, много вкарват

Емил Янчев: Във възход са, много вкарват

  • 14 ное 2025 | 09:11
  • 409
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 6989
  • 19
Българин играе за първия отбор на Милан (гледайте на живо)

Българин играе за първия отбор на Милан (гледайте на живо)

  • 14 ное 2025 | 12:27
  • 3126
  • 1
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 3913
  • 3
Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

  • 14 ное 2025 | 11:44
  • 4479
  • 1
Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

  • 14 ное 2025 | 01:08
  • 27661
  • 30
Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 5465
  • 7