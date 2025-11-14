MLS привежда календара си в съответствие с европейските лиги

Мейджър Лийг Сокър (MLS) обяви, че ще промени календара си от сезон 2027/2028 г., за да го приведе в съответствие с водещите европейски лиги. В момента сезонът в MLS продължава от края на февруари до началото на декември, включително редовния сезон и плейофите. От 2027/2028 г. той ще започва през юли и ще приключва през май, когато ще бъде излъчен шампионът.
Новият календар ще включва зимна пауза от средата на декември до началото на февруари. Промяната ще позволи хармонизиране на пазарите между MLS и други страни, с акцент върху водещите европейски лиги. В момента основният трансферен прозорец на MLS е от 31 януари до 23 април, докато повечето международни лиги извършват трансфери на играчи по време на традиционния летен прозорец.
Преди промяната MLS ще проведе преходен сезон от февруари до май 2027 г., с редовен сезон от 14 мача, последван от плейофи.
Новият календар на MLS получи подкрепата на президента на ФИФА Джани Инфантино, президент на ФИФА. "С наближаващото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, това съобщение е важна и навременна стъпка за MLS. През последните 30 сезона MLS изгради солидна основа и се утвърди като една от най-добрите лиги в Северна Америка. Като се приведе в съответствие с международния календар, MLS се подготвя за нова ера на растеж, както на национално, така и на международно ниво“, посочи той в социалните мрежи.
