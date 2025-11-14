Валери Домовчийски: Секирово е фаворит

Утре, СФК Раковски от едноименния град гостува на градския съперник Секирово. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Дербитата винаги са с допълнителен заряд. Секирово е фаворит в предстоящото. Вече трети сезон играят в Трета лига. Натрупаха опит. Имат добри футболисти. Силен домакин са – всеки изпитва трудности, когато им гостува. Ние имаме кадрови проблеми. Не сме се предали. Ще излезем и ще дадем всичко от себе си. Очаквам да се получи оспорван и динамичен двубой в рамките на феърплея. Надявам се да има повече фенове“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.