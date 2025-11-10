Популярни
  Милуоки Бъкс губи едно от ценните си оръжия този сезон

Неприятни новини за Милуоки Бъкс, тъй като опитното крило Ториън Принс ще бъде извън игра за няколко седмици. Според авторитетния журналист Шамс Чарания, 31-годишният играч е диагностициран с дискова херния на врата.

Принс започна сезона впечатляващо, утвърждавайки се като един от най-надеждните стрелци на отбора. В първите осем мача той стреля с отличен процент от 42,9% от линията за три точки, предлагайки ценни решения в атака.

Отсъствието му създава значителна празнина в периметровата линия на "Елените", които губят ключов играч в стрелбата от далечно разстояние. Отборът от Милуоки сега трябва да намери начини да компенсира загубата му.

Здравословното състояние на играча ще бъде следено отблизо през следващите седмици, с надежда за пълно и безопасно завръщане на игрището.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

