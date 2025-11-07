Резултати от НХЛ

В ранните часове на днешния 7-и ноември (петъкя) се изиграха общо 9 мача от НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Монреал Канейдиънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).

Бостън Бруинс - Отава Сенатърс 3:2* след продължение - 2:2 (0:1 2:0 0:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Бъфало Сейбърс - Сент Луис Блус 0:3 (0:1 0:1 0:1)

Каролина Хърикейнс - Минесота Уайлд 4:3 (3:2 1:1 0:0)

Ню Джърси Девилс - Монреал Канейдиънс 4:3* след продължение - 3:3 (1:1 1:0 1:2) в редовното време, 1:0 в продължението

Питсбърг Пенгуинс - Вашингтон Кепиталс 5:3 (2:0 1:3 2:0)

Далас Старс - Анахайм Дъкс 5:7 (2:0 1:4 2:3)

Нашвил Предейтърс - Филаделфия Флайърс 1:3 (1:0 0:2 0:1)

Вегас Голдън Найтс - Тампа Бей Лайтнинг 3:6 (2:0 0:2 1:4)

Лос Анджелис Кингс - Флорида Пантърс 2:5 (2:2 0:1 0:2)