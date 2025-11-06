Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 6 ное 2025 | 07:41
  • 311
  • 0
Резултати от НХЛ

В ранните часове на днешния 6-и ноември (четвъртък) се изиграха общо 5 мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Монреал Канейдиънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).

Торонто Мейпъл Лийфс - Юта Мамът 5:3 (0:1 2:1 3:1)

Вашингтон Кепиталс - Сент Луис Блус 6:1 (1:0 4:0 1:1)

Калгари Флеймс - Калъмбъс Блу Джакетс 5:1 (2:1 2:0 1:0)

Ванкувър Канъкс - Чикаго Блекхоукс 2:5 (0:0 0:0 2:5)

Сиатъл Кракен - Сан Хосе Шаркс 1:6 (1:2 0:1 0:3)

