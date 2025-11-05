Популярни
По два медала за Елена Касакова и Ирина Никилова на Държавното по всестранна езда

  • 5 ное 2025 | 11:47
По два медала за Елена Касакова и Ирина Никилова на Държавното по всестранна езда

Елена Касакова и Ирина Николова спечелиха по два медала на Държавния шампионат по всестранна езда за 2025 година. Състезанието, което беше организирано от Българска федерация по конен спорт и Клуб по конен спорт "Калоян 92", се състоя конна база "Арбанаси“.  В надпреварата взеха участие над 35 коня, като паралелно с финалите в категориите 3* , Млади коне 4 години и Млади коне 5 години се проведоха и съпътстващи турнири за клас 2*, клас 1*, група Б, юноши, аматьори и пони ездачи.

Касакова с кон Чикаго от ККС "Калоян 92“  спечели злато в съревнованието с 5-годишни коне, както и сребро с кон Алегра в категория 3*, в която победителка стана съотборничката й Анна Ангелова с кон Аберлон.

В турнира с 4-годишни коне Николова от ККС "Екуестре" беше най-добра с кон Чейк, като завърши и втора с кон Капитал Гейн Зет.   "Това беше последното състезание за сезона и искаме да отправим огромни благодарности на всички състезатели, които участваха, треньори и клубове! Благодарим за всички усилия, които полагате, за да сте част от тази дисциплина!", коментираха от Българската федерация по конен спорт.

