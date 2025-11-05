Зайън Уилямсън няма да играе поне седмица за Ню Орлиънс Пеликанс

Тежкото крило на Ню Орлиънс Пеликанс Зайън Уилямсън няма да може да играе в следващата поне една седмица, тъй като има разтежение в задната част на бедрото на левия крак, съобщиха от тима.

25-годишният баскетболист, който бе избран под номер 1 в драфта през 2019 година, започна сезона с по 22,8 точки, 6,8 борби и 4,6 асистенции средно на мач, но в негово присъствие "пеликаните" загубиха пет от първите си шест мача от кампанията. Чак тази нощ, в негово отсъствие, те победиха Шарлът Хорнетс със 116:112 за първия си успех през сезона.

Заради различни контузии в шестте си години в НБА Уилямсън е пропуснал 259 мача от възможни 478 и е взел участие в само 419.

В рамките на следващата седмица за Ню Орлиънс предстоят гостувания на Далас Маверикс, Сан Антонио Спърс, Финикс Сънс, както и домакинство на Портлан Трейл Блейзърс.

