  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Зайън Уилямсън няма да играе поне седмица за Ню Орлиънс Пеликанс

Зайън Уилямсън няма да играе поне седмица за Ню Орлиънс Пеликанс

  • 5 ное 2025 | 11:22
Тежкото крило на Ню Орлиънс Пеликанс Зайън Уилямсън няма да може да играе в следващата поне една седмица, тъй като има разтежение в задната част на бедрото на левия крак, съобщиха от тима.

25-годишният баскетболист, който бе избран под номер 1 в драфта през 2019 година, започна сезона с по 22,8 точки, 6,8 борби и 4,6 асистенции средно на мач, но в негово присъствие "пеликаните" загубиха  пет от първите си шест мача от кампанията. Чак тази нощ, в негово отсъствие, те победиха Шарлът Хорнетс със 116:112 за първия си успех през сезона.

Заради различни контузии в шестте си години в НБА Уилямсън е пропуснал 259 мача от възможни 478 и е взел участие в само 419.

В рамките на следващата седмица за Ню Орлиънс предстоят гостувания на Далас Маверикс, Сан Антонио Спърс, Финикс Сънс, както и домакинство на Портлан Трейл Блейзърс.

