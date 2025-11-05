Популярни
Жребий за 1/8-финалите на Купата на България
Неудържимите Тъндър прегазиха и Клипърс за 8-0

  5 ное 2025 | 10:42
  • 249
  • 0
Неудържимите Тъндър прегазиха и Клипърс за 8-0

Шампионът Оклахома Сити Тъндър продължава впечатляващия си старт на сезона в НБА, удължавайки серията си без загуба до осем мача, което е рекорд за клуба. Тази нощ отборът надигра като гост Лос Анджелис Клипърс със 126:107 и остана единственият непобеден отбор в лигата.

Най-добър за шампионите бе Шай Гилджъс-Александър, който направи изключително представяне, завършвайки мача с 30 точки, включително 4/5 тройки, и раздавайки 12 асистенции на съотборниците си.

Айзея Джо добави 22 точки за Тъндър, а Аарън Уигинс и Кейсън Уолъс добавиха по 12. Гилджъс-Алекзандър, който игра за Клипърс през 2018/2019, бе трейднат в Оклахома преди втората си година в НБА в замяна за Пол Джордж.

За Клипърс, които играха без контузените Кауай Ленард (проблем с глезена) и Брадли Бийл (проблем с коляното), се отличи Джеймс Хардън с 25 точки, докато Джон Колинс допринесе със 17 точки.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

