Жребий за 1/8-финалите на Купата на България
С победа и загуба Георги "Jorko" Митев се завърна в CPH Wolves

  • 5 ное 2025 | 09:31
  • 531
  • 0
Датската организация Copenhagen Wolves официално върна в основния си състав по Counter-Strike 16-годишния български снайперист Георги "Jorko" Митев след над месец, прекаран извън титулярната петица.

При завръщането на Jorko и идването на Sinzey отборът започна с поражение в турнира NODWIN Clutch Series 2, след като бе надигран с 0:2 (2-13, 7-13) от 9BOOMPRO.

След това обаче "вълците" се справиха отлично в срещата за класиране на Galaxy Battle 2025 Phase 5 срещу Fire Flux, която спечелиха с 2:0 (13-7, 13-2).

Снимка: CPH Wolves

Организаторите на Мейджъра в Будапеща потвърдиха нов и вълнуващ формат на турнира

  • 4 ное 2025 | 17:56
  • 1099
  • 0
Официално: felps подписа с Gaimin Gladiators

  • 4 ное 2025 | 13:46
  • 473
  • 0
TSM прекрати отбора си по VALORANT

  • 4 ное 2025 | 13:14
  • 405
  • 0
Реномирана организация взе изцяло български състав в CS2

  • 4 ное 2025 | 12:29
  • 404
  • 0
21-годишен египтянин доказа класа с трета световна титла по Clash Royale

  • 3 ное 2025 | 17:38
  • 538
  • 0
G2 ще задържи звездното си дуо във VALORANT

  • 3 ное 2025 | 14:11
  • 760
  • 0
Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 14783
  • 10
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 5494
  • 18
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 518387
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 7540
  • 1
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 56578
  • 365
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 44408
  • 15