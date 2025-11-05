С победа и загуба Георги "Jorko" Митев се завърна в CPH Wolves

Датската организация Copenhagen Wolves официално върна в основния си състав по Counter-Strike 16-годишния български снайперист Георги "Jorko" Митев след над месец, прекаран извън титулярната петица.

При завръщането на Jorko и идването на Sinzey отборът започна с поражение в турнира NODWIN Clutch Series 2, след като бе надигран с 0:2 (2-13, 7-13) от 9BOOMPRO.

След това обаче "вълците" се справиха отлично в срещата за класиране на Galaxy Battle 2025 Phase 5 срещу Fire Flux, която спечелиха с 2:0 (13-7, 13-2).

Снимка: CPH Wolves