Жребий за 1/8-финалите на Купата на България
С шоу на Къри Уориърс победиха Сънс

  5 ное 2025 | 11:11
С шоу на Къри Уориърс победиха Сънс

Голдън Стейт Уориърс, водени от феноменалния Стеф Къри и с подкрепата на Моузес Мууди, се завърнаха към победите, надделявайки над Финикс Сънс със 118:107.

Отборът на Стив Кър започна силно и успя да натрупа преднина още в първата четвърт. Уориърс завършиха откриващия период при резултат 33:19, в това число 7 тройки от 11 опита.

Отсъствието на Дилън Брукс и Джейлън Грийн в редиците на Финикс се усещаше осезателно и Сънс изоставаха с 68:49 на полувремето.

В третата четвърт те опитаха да наваксат, записвайки серия от 20:6, но не успяха да обърнат резултата и си тръгнаха с празни ръце от Сан Франциско.

За Уориърс Стеф Къри беше невероятен с 28 точки и 5 от 5 тройки, докато Моузес Мууди приключи с 24 точки. Брендън Поджимски добави 13 и Бъди Хийлд завърши с 12.

Водещият реализатор в мача обаче бе Девин Буукър с 38 точки за Финикс, след като завърши с 13/24 в стрелбата от игра и 11/11 от линията за нарушение. Марк Уилямс записа дабъл-дабъл с 16 точки и 16 борби, докато Грейсън Алън също отбеляза 16 точки.

