  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Обрат на Булс срещу Сиксърс

Обрат на Булс срещу Сиксърс

  • 5 ное 2025 | 12:00
  • 334
  • 0
Обрат на Булс срещу Сиксърс

Филаделфия 76 претърпя болезнена загуба от Чикаго Булс, изпускайки мач, който изглеждаше техен. Двубоят се превърна в истински трилър, като "биковете" направиха обрат и надделяха със 113:111.

Сиксърс видяха как победата им се изплъзва, въпреки че контролираха началото. Отборът от Филаделфия започна впечатляващо, завършвайки първата четвърт с внушителна разлика - 45:27.

Въпреки това Булс не се предадоха. Впоследствие те подобриха защитата си, ограничиха атакуващите действия на домакините и започнаха да стопяват разликата. През второто полувреме Чикаго вдигна оборотите, притисна Сиксърс и на финала успя да „открадне“ победата.

Никола Вучевич отбеляза победната тройка 3.2 секунди преди сирената, завършвайки с 19 точки и девет борби. Джош Гиди записа втори пореден трипъл-дабъл с 29 точки, 15 борби и 12 асистенции за Булс. С двуцифрен актив завършиха още Исак Окоро (16 точки), Джейлън Смит (14), Кевин Хъртър (12) и Матас Бузелис (10).

Най-резултатен в мача бе Тайриз Макси, но неговите 39 точки, включително шест тройки, 5 борби и 5 асистенции не бяха достатъчни за успех на 76ърс. Джоел Eмбийд записа 20 пункта. 

