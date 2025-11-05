Обрат на Булс срещу Сиксърс

Филаделфия 76 претърпя болезнена загуба от Чикаго Булс, изпускайки мач, който изглеждаше техен. Двубоят се превърна в истински трилър, като "биковете" направиха обрат и надделяха със 113:111.

Сиксърс видяха как победата им се изплъзва, въпреки че контролираха началото. Отборът от Филаделфия започна впечатляващо, завършвайки първата четвърт с внушителна разлика - 45:27.

Въпреки това Булс не се предадоха. Впоследствие те подобриха защитата си, ограничиха атакуващите действия на домакините и започнаха да стопяват разликата. През второто полувреме Чикаго вдигна оборотите, притисна Сиксърс и на финала успя да „открадне“ победата.

NIKOLA VUCEVIC CALLS GAME 🔥🤯 pic.twitter.com/RdLJRZp0xs — Bulls on CHSN (@CHSN_Bulls) November 5, 2025

Никола Вучевич отбеляза победната тройка 3.2 секунди преди сирената, завършвайки с 19 точки и девет борби. Джош Гиди записа втори пореден трипъл-дабъл с 29 точки, 15 борби и 12 асистенции за Булс. С двуцифрен актив завършиха още Исак Окоро (16 точки), Джейлън Смит (14), Кевин Хъртър (12) и Матас Бузелис (10).

Josh Giddey is the 1st Bulls player since Michael Jordan in 1988-89 to record back-to-back triple-doubles.



He joins Nikola Jokic as the only 2 NBA players with consecutive triple-doubles this season. pic.twitter.com/JEqqwdGbpc — Chicago Bulls (@chicagobulls) November 5, 2025

Най-резултатен в мача бе Тайриз Макси, но неговите 39 точки, включително шест тройки, 5 борби и 5 асистенции не бяха достатъчни за успех на 76ърс. Джоел Eмбийд записа 20 пункта.

