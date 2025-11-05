Излязоха ужасяващи новини за италианския баскетболист, който се бори с левкемия: Полонара е бил в кома

Италианският баскетболист Акиле Полонара победи рака преди две години, но това лято беше диагностициран с левкемия, така че оттогава продължава новата му тежка битка. Сега се появи информация, че известният италианец е бил в кома преди няколко дни. Тази новина беше споделена със света от големия приятел на Полонара, Николо Де Девитис, който е известен италиански телевизионен водещ.

Николо публикува в Инстаграм обща снимка с Полонара, а описанието към нея смрази кръвта във вените на всички негови последователи.

"Преди няколко седмици Акиле изпадна в кома, но сега изглежда, че най-лошото е отминало. Бяхме до него през всички тези дни. Дръж се, Акилоне, ти си скала!"

Припомняме, че преди два месеца на Полонара беше успешно трансплантиран костен мозък в отделението по хематология на болница "Сант Орзола" в Болоня.

Полонара вече победи рак на тестисите през сезон 2023/24 и се завърна към баскетбола, но през юни тази година беше диагностициран с миелоидна левкемия. Поради това Полонара беше принуден да пропусне тазгодишното европейско първенство, на което италианците отпаднаха на осминафиналите след загуба от Словения.

През този август Полонара подписа с Динамо Сасари, а преди това е играл за Виртус, Жалгирис, Ефес, Фенербахче и Баскония.

