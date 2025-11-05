Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: ЛУДОГОРЕЦ ЗАМИНАВА ЗА БУДАПЕЩА ЗА РЕВАНША С ФЕРЕНЦВАРОШ
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Излязоха ужасяващи новини за италианския баскетболист, който се бори с левкемия: Полонара е бил в кома

Излязоха ужасяващи новини за италианския баскетболист, който се бори с левкемия: Полонара е бил в кома

  • 5 ное 2025 | 08:58
  • 377
  • 0
Излязоха ужасяващи новини за италианския баскетболист, който се бори с левкемия: Полонара е бил в кома

Италианският баскетболист Акиле Полонара победи рака преди две години, но това лято беше диагностициран с левкемия, така че оттогава продължава новата му тежка битка. Сега се появи информация, че известният италианец е бил в кома преди няколко дни. Тази новина беше споделена със света от големия приятел на Полонара, Николо Де Девитис, който е известен италиански телевизионен водещ.

Николо публикува в Инстаграм обща снимка с Полонара, а описанието към нея смрази кръвта във вените на всички негови последователи.

"Преди няколко седмици Акиле изпадна в кома, но сега изглежда, че най-лошото е отминало. Бяхме до него през всички тези дни. Дръж се, Акилоне, ти си скала!"

Припомняме, че преди два месеца на Полонара беше успешно трансплантиран костен мозък в отделението по хематология на болница "Сант Орзола" в Болоня.

Полонара вече победи рак на тестисите през сезон 2023/24 и се завърна към баскетбола, но през юни тази година беше диагностициран с миелоидна левкемия. Поради това Полонара беше принуден да пропусне тазгодишното европейско първенство, на което италианците отпаднаха на осминафиналите след загуба от Словения.

През този август Полонара подписа с Динамо Сасари, а преди това е играл за Виртус, Жалгирис, Ефес, Фенербахче и Баскония.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Балканско дерби с българско участие за начало на 9-ия кръг на Евролигата

Балканско дерби с българско участие за начало на 9-ия кръг на Евролигата

  • 5 ное 2025 | 07:00
  • 1032
  • 1
Йордан Минчев с 11 точки при загуба на Кемниц в Еврокъп

Йордан Минчев с 11 точки при загуба на Кемниц в Еврокъп

  • 5 ное 2025 | 01:08
  • 508
  • 0
Рилски спортист рухна през второто полувреме срещу Мурсия

Рилски спортист рухна през второто полувреме срещу Мурсия

  • 4 ное 2025 | 20:14
  • 9884
  • 8
Кевин Дюрант с гръмко изказване за Купър Флаг

Кевин Дюрант с гръмко изказване за Купър Флаг

  • 4 ное 2025 | 19:35
  • 1342
  • 0
Панатинайкос "върза" Слукас до 2027 година

Панатинайкос "върза" Слукас до 2027 година

  • 4 ное 2025 | 17:26
  • 1392
  • 0
Звезда на Шарлът Хорнетс аут за поне 2 седмици

Звезда на Шарлът Хорнетс аут за поне 2 седмици

  • 4 ное 2025 | 16:40
  • 864
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец заминава за Будапеща

Лудогорец заминава за Будапеща

  • 5 ное 2025 | 08:40
  • 1408
  • 6
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 4330
  • 1
Днес се тегли жребият за осминафиналите за Купата на България

Днес се тегли жребият за осминафиналите за Купата на България

  • 5 ное 2025 | 08:50
  • 1943
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 517576
  • 29
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 50557
  • 358
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 39912
  • 12