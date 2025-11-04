Популярни
Кевин Дюрант с гръмко изказване за Купър Флаг

  • 4 ное 2025 | 19:35
  • 339
  • 0
Кевин Дюрант с гръмко изказване за Купър Флаг

Крилото на Хюстън Кевин Дюрант коментира представянето на Купър Флаг, избран от Даласа Маверикс под номер 1 в драфта на НБА през лятото.

"Мисля, че той ще бъде страхотен играч. Мисля, че ще бъде такъв кошмар, че ще бъде смятан за един от най-великите играчи на всички времена", каза Дюрант пред Dallas Hoops Journal.

Далас избра 18-годишния Флаг с с първия избор в драфта на НБА през 2025 г. Крилото има седем мача в редовния сезон този сезон със средни показатели от 13,6 точки, 6,3 борби и 2,9 асистенции.

