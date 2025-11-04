Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

Рилски спортист и Мурсия играят в момента помежду си в мач от четвъртия кръг на груповата фаза на турнира ФИБА Къп. Срещата от Група "А" е в “Арена СамЕлион” в Самоков. След края на първата четвърт испанците водят в резултата с 23:20.

Рилецо е с една победа и две поражения дотук в надпреварата. Воденият от Любомир Киров тим загуби предишния си мач, отново в Самоков, от КК Босна. Полският Люблин, срещу който Рилски спортист постигна единствената си победа, също е с баланс 1-2 след три срещи, а на първите две позиции са Мурсия и КК Босна с по 2-1.

Българският и испанският тим вече се срещнаха на старта на турнира. В “Паласио де Депортес де Мурсия” Рилски спортист оказа съпротива на съперника си, но в крайна сметка отстъпи с 63:77.

Трябва да се отбележи, че Мурсия започна силно и сезона в испанското първенство, като е на четвърто място във временното класиране с 4 победи и 1 загуба. Само преди два дни Мурсия надви Барселона като гост в среща от Лига Ендеса.

Първа част:

В началото на мача родният шампион е равностоен на съперника си, като в средата на първата четвърт резултатът е 10:10. Във втората половина на първата част гостите отвориха разлика от 5 точки при 19:14, но Мирослав Васов с хубава индвидуална акция вкара 2 точки за Рилски спортист, а след това Камау Стоукс от линията за наказателни удари доближи домакините на точка от противника - 18:19. След края на първата четвърт испанците водят в резултата с 23:20.

Стартови състави:

Рилски спортист: 0.Алън Арнет, 3.Камау Стоукс, 4.Джейлън Томас, 23.Мирослав Васов, 35.Христо Бъчков

Мурсия: 2.Сандер Райесте, 5.Давид Де Хулиус, 12.Джона Радебо, 21.Муса Диане, 24.Закария Чарлз Хикс

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

