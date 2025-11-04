Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

  • 4 ное 2025 | 18:50
  • 1748
  • 0
Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

Рилски спортист и Мурсия играят в момента помежду си в мач от четвъртия кръг на груповата фаза на турнира ФИБА Къп. Срещата от Група "А" е в “Арена СамЕлион” в Самоков. След края на първата четвърт испанците водят в резултата с 23:20.

Рилецо е с една победа и две поражения дотук в надпреварата. Воденият от Любомир Киров тим загуби предишния си мач, отново в Самоков, от КК Босна. Полският Люблин, срещу който Рилски спортист постигна единствената си победа, също е с баланс 1-2 след три срещи, а на първите две позиции са Мурсия и КК Босна с по 2-1.

Българският и испанският тим вече се срещнаха на старта на турнира. В “Паласио де Депортес де Мурсия” Рилски спортист оказа съпротива на съперника си, но в крайна сметка отстъпи с 63:77.

Трябва да се отбележи, че Мурсия започна силно и сезона в испанското първенство, като е на четвърто място във временното класиране с 4 победи и 1 загуба. Само преди два дни Мурсия надви Барселона като гост в среща от Лига Ендеса.

Първа част:

В началото на мача родният шампион е равностоен на съперника си, като в средата на първата четвърт резултатът е 10:10. Във втората половина на първата част гостите отвориха разлика от 5 точки при 19:14, но Мирослав Васов с хубава индвидуална акция вкара 2 точки за Рилски спортист, а след това Камау Стоукс от линията за наказателни удари доближи домакините на точка от противника - 18:19. След края на първата четвърт испанците водят в резултата с 23:20.

Стартови състави:

Рилски спортист: 0.Алън Арнет, 3.Камау Стоукс, 4.Джейлън Томас, 23.Мирослав Васов, 35.Христо Бъчков

Мурсия: 2.Сандер Райесте, 5.Давид Де Хулиус, 12.Джона Радебо, 21.Муса Диане, 24.Закария Чарлз Хикс

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Цървена звезда с подробности за контузените си играчи

Цървена звезда с подробности за контузените си играчи

  • 4 ное 2025 | 15:25
  • 732
  • 0
Иван Спиров дебютира за "Викингите"

Иван Спиров дебютира за "Викингите"

  • 4 ное 2025 | 14:24
  • 416
  • 0
Василис Спанулис ще продължи да води Гърция

Василис Спанулис ще продължи да води Гърция

  • 4 ное 2025 | 14:00
  • 423
  • 0
Андрей Кириленко коментира ситуацията със селекционера на Русия

Андрей Кириленко коментира ситуацията със селекционера на Русия

  • 4 ное 2025 | 13:46
  • 578
  • 0
Млада надежда на Сан Антонио аут за няколко седмици

Млада надежда на Сан Антонио аут за няколко седмици

  • 4 ное 2025 | 13:38
  • 466
  • 0
Йокич поведе Нъгетс към победа над Кингс с най-добрия си резултат за сезона

Йокич поведе Нъгетс към победа над Кингс с най-добрия си резултат за сезона

  • 4 ное 2025 | 12:00
  • 537
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 15992
  • 38
Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 4 ное 2025 | 18:46
  • 55
  • 0
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 56442
  • 125
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 34435
  • 57
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 498782
  • 26