Иван Спиров дебютира за "Викингите"

  • 4 ное 2025 | 14:24
Иван Спиров дебютира за "Викингите"

Българското крило Иван Спиров дебютира в колежанското първенство на САЩ с екипа на Кливланд Стейт Вайкингс. Спиров игра 6 минути, включвайки се от пейката, като записа 3 борби при загубата на "Викингите" с 88:91 при гостуването им на Лойола Чикаго Ремблърс. Това бе първи двубой за двата тима през новия сезон в колежанския шампионат.

Първото полувреме завърши с точка преднина за "Викингите" - 51:50, но през второто Ремблърс надделяха с 41:37.

На 7 ноември Спиров и компания приемат Кепитъл във втория си мач за сезона.

Снимка: Cleveland State Men’s Basketball / X

