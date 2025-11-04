Иван Спиров дебютира за "Викингите"

Българското крило Иван Спиров дебютира в колежанското първенство на САЩ с екипа на Кливланд Стейт Вайкингс. Спиров игра 6 минути, включвайки се от пейката, като записа 3 борби при загубата на "Викингите" с 88:91 при гостуването им на Лойола Чикаго Ремблърс. Това бе първи двубой за двата тима през новия сезон в колежанския шампионат.

Първото полувреме завърши с точка преднина за "Викингите" - 51:50, но през второто Ремблърс надделяха с 41:37.

На 7 ноември Спиров и компания приемат Кепитъл във втория си мач за сезона.

Снимка: Cleveland State Men’s Basketball / X

Final: A valiant effort in the season opener comes up just short.



Back in action for the home opener against Capital on Thursday at the Wolstein Center. #BUILD | #GoVikes pic.twitter.com/QdZuHcATIL — Cleveland State Men’s Basketball 🏀 (@csu_basketball) November 4, 2025

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.