Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Василис Спанулис ще продължи да води Гърция

Василис Спанулис ще продължи да води Гърция

  • 4 ное 2025 | 14:00
  • 135
  • 0
Василис Спанулис ще продължи да води Гърция

Василис Спанулис остава старши треньор на мъжкия национален отбор по баскетбол на Гърция, потвърдиха от местната федерация.

43-годишният гръцки треньор ще води тима срещу Румъния в Солун и при гостуването на Португалия, съответно на 27 и 30 ноември, от квалификациите за Световното първенство през 2027 година.

Само ден по-рано, на 26 ноември Спанулис ще бъде начело на клубния си отбор Монако при домакинството срещу Анадолу Ефес в 13-ия кръг на Евролигата.

Василис Спанулис води националния състав на Гърция на Олимпийските игри в Париж през 2024-а и на Евробаскет 2025, където спечели бронзовите отличия.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 4 ное 2025 | 08:43
  • 691
  • 0
Рилски спортист излиза за реванш срещу четвъртия в Испания

Рилски спортист излиза за реванш срещу четвъртия в Испания

  • 4 ное 2025 | 07:00
  • 2839
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Бяхме доста меки в защита

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Бяхме доста меки в защита

  • 3 ное 2025 | 22:46
  • 1491
  • 0
Васил Христов пред Sportal.bg: Имам само една критика към отбора

Васил Христов пред Sportal.bg: Имам само една критика към отбора

  • 3 ное 2025 | 22:25
  • 1664
  • 0
Демонд Робинсън пред Sportal.bg: Срещу Левски трябва да покажем същото като днес

Демонд Робинсън пред Sportal.bg: Срещу Левски трябва да покажем същото като днес

  • 3 ное 2025 | 22:23
  • 1286
  • 0
Алекс Уандие се извини на феновете на Миньор 2015

Алекс Уандие се извини на феновете на Миньор 2015

  • 3 ное 2025 | 22:15
  • 2187
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 15390
  • 23
Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 13590
  • 22
Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 12732
  • 6
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 18774
  • 33
„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 15952
  • 44
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 496321
  • 26