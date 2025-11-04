Василис Спанулис ще продължи да води Гърция

Василис Спанулис остава старши треньор на мъжкия национален отбор по баскетбол на Гърция, потвърдиха от местната федерация.

43-годишният гръцки треньор ще води тима срещу Румъния в Солун и при гостуването на Португалия, съответно на 27 и 30 ноември, от квалификациите за Световното първенство през 2027 година.

Само ден по-рано, на 26 ноември Спанулис ще бъде начело на клубния си отбор Монако при домакинството срещу Анадолу Ефес в 13-ия кръг на Евролигата.

Василис Спанулис води националния състав на Гърция на Олимпийските игри в Париж през 2024-а и на Евробаскет 2025, където спечели бронзовите отличия.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Imago