Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Андрей Кириленко коментира ситуацията със селекционера на Русия

Андрей Кириленко коментира ситуацията със селекционера на Русия

  • 4 ное 2025 | 13:46
  • 178
  • 0
Андрей Кириленко коментира ситуацията със селекционера на Русия

Президентът на Руската федерация по баскетбол Андрей Кириленко заяви пред ТАСС, че той и колегите му са останали изненадани от назначението на селекционера на националния отбор Зоран Лукич за старши треньор на гръцкия Ираклис.

В понеделник от Ираклис съобщиха, че 54-годишният Лукич ще води тима с договор до края на сезона. Сърбинът е селекционер на руския национален отбор от октомври 2021 година.

"Първоначално със Зоран се разбрахме, че ако получи предложения от клубове или дори национални отбори, ще го освободим. Разбираме отлично, че не играем в официални турнири, а един треньор, разбира се, иска да има смислена и динамична роля в турнирите", каза Кириленко.

"Затова бих искал да пожелая на Зоран успех - той ни беше от голяма полза по време на тези санкции. Беше активен и ентусиазиран в работата си. Никога не съм бил против съчетаването на двете. Ще преразгледаме този въпрос. Едва вчера научихме, че Зоран си е намерил клуб, така че ще седнем и ще обсъдим как да продължим напред. Но ще се опитаме да го убедим да съчетава двете работи", добави Кириленко.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 4 ное 2025 | 08:43
  • 690
  • 0
Рилски спортист излиза за реванш срещу четвъртия в Испания

Рилски спортист излиза за реванш срещу четвъртия в Испания

  • 4 ное 2025 | 07:00
  • 2838
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Бяхме доста меки в защита

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Бяхме доста меки в защита

  • 3 ное 2025 | 22:46
  • 1491
  • 0
Васил Христов пред Sportal.bg: Имам само една критика към отбора

Васил Христов пред Sportal.bg: Имам само една критика към отбора

  • 3 ное 2025 | 22:25
  • 1664
  • 0
Демонд Робинсън пред Sportal.bg: Срещу Левски трябва да покажем същото като днес

Демонд Робинсън пред Sportal.bg: Срещу Левски трябва да покажем същото като днес

  • 3 ное 2025 | 22:23
  • 1286
  • 0
Алекс Уандие се извини на феновете на Миньор 2015

Алекс Уандие се извини на феновете на Миньор 2015

  • 3 ное 2025 | 22:15
  • 2187
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 15182
  • 23
Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 13542
  • 22
Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 12717
  • 6
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 18731
  • 33
„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 15933
  • 44
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 496320
  • 26