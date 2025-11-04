Андрей Кириленко коментира ситуацията със селекционера на Русия

Президентът на Руската федерация по баскетбол Андрей Кириленко заяви пред ТАСС, че той и колегите му са останали изненадани от назначението на селекционера на националния отбор Зоран Лукич за старши треньор на гръцкия Ираклис.

В понеделник от Ираклис съобщиха, че 54-годишният Лукич ще води тима с договор до края на сезона. Сърбинът е селекционер на руския национален отбор от октомври 2021 година.

"Първоначално със Зоран се разбрахме, че ако получи предложения от клубове или дори национални отбори, ще го освободим. Разбираме отлично, че не играем в официални турнири, а един треньор, разбира се, иска да има смислена и динамична роля в турнирите", каза Кириленко.

"Затова бих искал да пожелая на Зоран успех - той ни беше от голяма полза по време на тези санкции. Беше активен и ентусиазиран в работата си. Никога не съм бил против съчетаването на двете. Ще преразгледаме този въпрос. Едва вчера научихме, че Зоран си е намерил клуб, така че ще седнем и ще обсъдим как да продължим напред. Но ще се опитаме да го убедим да съчетава двете работи", добави Кириленко.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Imago