Млада надежда на Сан Антонио аут за няколко седмици

  • 4 ное 2025 | 13:38
Млада надежда на Сан Антонио аут за няколко седмици

Гардът на Сан Антонио Спърс Дилан Харпър е с разтежение в прасеца на левия крак и няма да играе в следващите няколко седмици, съобщиха от клуба.

19-годишният новобранец в Националната баскетболна асоциация се контузи в неделя при поражението на Сан Антонио Спърс със 118:130 от Финикс Сънс. Той напусна игра във втората четвърт, като бе вкарал 12 точки в рамките на 11 минути на терена.

Харпър е една от големите надежди на "Шпорите" за бъдещето. Той бе избран под номер 2 в Драфта това лято. Макар все още да няма изигран нито един мач като титуляр, той е четвърти по резултатност в тима с по 14 точки средно на мач. Към тях той добавя и по 4 борби и 3,8 асистенции на двубой при средно само 23 минути в игра.

Снимки: Gettyimages

