Йокич поведе Нъгетс към победа над Кингс с най-добрия си резултат за сезона

Никола Йокич записа най-доброто си постижение за сезона от 34 точки, включително 14 асистенции, при победата на Денвър над Сакраменто със 130:124 като домакин.

Крисчън Браун допринесе с 21 точки, докато Арън Гордън добави 20 точки.

Ръсел Уестбрук също постигна най-високия си актив за сезона, вкарвайки 26 точки за Сакраменто, а добави още 12 борби, но и 6 грешки в първия си мач срещу бившия си тим.

През миналата пролет Уестбрук помогна на Денвър да достигне втория кръг на плейофите.

Домантас Сабонис се отчете с 13 точки и 17 борби.

Нъгетс продължават домакинската си серия от четири мача с двубой срещу Маями в сряда вечер, а Кингс приемат Голдън Стейт по същото време.

Минесота се наложи като гост на Бруклин със 125:109 след 25 точки на Донте ДиВинченцо, който вкара и две тройки в четвъртата част, в която гостите реализираха 34 точки срещу 21 за Бруклин. Джулиъс Рандъл се отличи с 19 точки, 11 борби и 10 асистенции, оформяйки 15-и „трипъл-дабъл“ в кариерата си. Кам Томас завърши с 25 точки за Нетс.

Ню Йорк Никс спечели домакинството си срещу Вашингтон със 119:102 в друг мач от вечерта в НБА. Джош Харт отбеляза 10 точки в решителния трети период. Той се отчете с общо 12 точки и 10 борби, а Карл-Антъни Таунс се включи с 33 точки и 13 борби за победата на Никс. За Вашингтон, който претърпя пета поредна загуба, Алекс Сар реализира 19 точки.

