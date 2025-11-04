Янис Адетокунбо реализира победен кош за Милуоки срещу Индиана

Гръцкият национал Янис Адетокунбо реализира 33 точки, включително победен кош в последната секунда за успеха на Милуоки със 117:115 при гостуването на Индиана в двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Адетокунбо добави 13 борби за петия си „дабъл-дабъл“ в шест мача. Със своите 33 точки той отбеляза и петия си двубой с поне 30 точки през настоящия сезон. Кайл Кузма допринесе за победата с 15 точки, влизайки от резервната скамейка, а Коул Антъни и Гари Трент-джуниър отбелязаха по 11.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO KNOCKS DOWN THE FADEAWAY FOR THE GAME-WINNING @TISSOT BUZZER-BEATER ‼️



Загубата донесе на първенеца в Източната конференция от миналия сезон Индиана актив от 1-6, а беше и четвърто поражение с 6 или по-малко точки. Паскал Сиакам беше най-резултатен за Пейсърс с 32 точки.

Юта се наложи над Бостън със 105:103 като гост, след като Юсуф Нуркич отбеляза кош при оставащи 0.6 секунди и донесе победата на Джаз. Нуркич вкара общо 11 точки и овладя 11 борби. Кейонте Джордж беше най-резултатен за Джаз с 31 точки, а Лаури Марканен добави 20. Джейлън Браун се включи с 36 точки за Селтикс.

Алперен Шенгюн завърши с 26 точки и 11 борби, а Амен Томпсън добави 27 при домакинския успех на Хюстън със 110:102 над Далас. Шенгюн подаде и шест асистенции, докато Кевин Дюрант допринесе за победата с 21 точки.

