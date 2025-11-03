Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Бяхме доста меки в защита

Наставникът на Миньор 2015 Ивица Вукович заяви след загубата от Балкан, че играчите му не са били на нужното ниво в защита.

"Бяхме доста меки в защита. Получихме 28 точки в първата част. Тренирахме добре, готвихме се за този мач, имахме някакъв гейм план, но нищо не ни вървеше”, сподели пред Sportal.bg Вукотич, като също, подобно на Алекс Уандие, се извини на привържениците на тима за представянето на Миньор днес.

Цялото интервю с Ивица Вукович можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Борислав Трошев