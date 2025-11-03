Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Алекс Уандие се извини на феновете на Миньор 2015

Алекс Уандие се извини на феновете на Миньор 2015

  • 3 ное 2025 | 22:15
  • 748
  • 0

Една от звездите на Миньор 2015 Алекс Уандие коментира пред Sportal.bg загубата с 18 точки разлика от Балкан в Перник тази вечер.

“Започнахме много меко. Това, което беше като план - да спрем техния fast break и борбите в нападение въобще не ни се получи и оттам като цяло дойде разликата, въобще не движехме топката. Първият проблем както винаги ни е първата част, започваме много слабо и после гоним мач. В миналия мач имахме късмет, може би не късмет, а играхме добре в нападение срещу Плевен, но сега беше много трудно да се върнем в мача”, сподели Уандие пред Sportal.bg.

Той се извини на феновете за представянето на перничани днес.

14 Миньор 2015 81:99 Балкан

“Много е хубаво за Перник и за баскетбола да има фенове в залите. Извинявам им се, че не се хвърлихме днес, но ще дадем всичко от себе си в следващия мач да не се повтаря повече това нещо”, добави Уандие.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Sportal.bg

