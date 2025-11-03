Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тай Лу към Богданович: Няма да се откажем от теб

Тай Лу към Богданович: Няма да се откажем от теб

  • 3 ное 2025 | 18:57
  • 285
  • 0
Тай Лу към Богданович: Няма да се откажем от теб

Сръбският баскетболист на Лос Анджелис Клипърс Богдан Богданович продължава опитите си да се върне към най-добрата си форма, след като се сблъска с различни проблеми през последните месеци, включително ранно напускане на мъжкия национален отбор на Сърбия по време на ЕвроБаскет 2025 поради контузия.

33-годишният гард бе ограничен до две участия с тима, воден от старши треньора Тайрън Лу. За общо 33 минути на терена Богданович вкара две точки при стрелба 1/9 от игра.

"Ще те чакаме. Просто не бързай, намери ритъма си и върни кондицията си. Няма да се откажем от теб по никакъв начин", каза 48-годишният Лу, обръщайки се към Богдан Богданович. "Просто не бързай и не се ядосвай на себе си", добави треньорът.

Богданович премина в Лос Анджелис Клипърс през миналия февруари, след като прекара предишните пет години с Атланта Хоукс, а също така игра със Сакраменто Кингс в продължение на три години.

С актив от три победи и две загуби от началото на редовния сезон в НБА, Клипърс заемат пето място в Западната конференция.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Уембаняма след първата загуба за сезона: Финикс очакваха всичко, което направихме

Уембаняма след първата загуба за сезона: Финикс очакваха всичко, което направихме

  • 3 ное 2025 | 14:33
  • 408
  • 0
НБА санкционира Ембийд, той поиска глоби за съдиите

НБА санкционира Ембийд, той поиска глоби за съдиите

  • 3 ное 2025 | 14:23
  • 678
  • 0
Девин Букър блесна за победата над Сан Антонио

Девин Букър блесна за победата над Сан Антонио

  • 3 ное 2025 | 12:19
  • 482
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 3 ное 2025 | 07:07
  • 4542
  • 0
Балкан щурмува Перник в последна битка от петия кръг на Sesame НБЛ

Балкан щурмува Перник в последна битка от петия кръг на Sesame НБЛ

  • 3 ное 2025 | 07:00
  • 8516
  • 0
Виктор Гергов разтърси коша на Берое с гръмотевична забивка

Виктор Гергов разтърси коша на Берое с гръмотевична забивка

  • 2 ное 2025 | 15:52
  • 2326
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Вр) 0:0 ЦСКА 1948, греда за "червените" и подминато спорно положение за дузпа

Ботев (Вр) 0:0 ЦСКА 1948, греда за "червените" и подминато спорно положение за дузпа

  • 3 ное 2025 | 19:37
  • 14986
  • 94
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 25959
  • 22
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 57915
  • 171
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 20094
  • 8
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 32477
  • 127
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 8018
  • 13