Тай Лу към Богданович: Няма да се откажем от теб

Сръбският баскетболист на Лос Анджелис Клипърс Богдан Богданович продължава опитите си да се върне към най-добрата си форма, след като се сблъска с различни проблеми през последните месеци, включително ранно напускане на мъжкия национален отбор на Сърбия по време на ЕвроБаскет 2025 поради контузия.

33-годишният гард бе ограничен до две участия с тима, воден от старши треньора Тайрън Лу. За общо 33 минути на терена Богданович вкара две точки при стрелба 1/9 от игра.

"Ще те чакаме. Просто не бързай, намери ритъма си и върни кондицията си. Няма да се откажем от теб по никакъв начин", каза 48-годишният Лу, обръщайки се към Богдан Богданович. "Просто не бързай и не се ядосвай на себе си", добави треньорът.

Богданович премина в Лос Анджелис Клипърс през миналия февруари, след като прекара предишните пет години с Атланта Хоукс, а също така игра със Сакраменто Кингс в продължение на три години.

С актив от три победи и две загуби от началото на редовния сезон в НБА, Клипърс заемат пето място в Западната конференция.

