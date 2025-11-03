Популярни
  Миньор (Перник)
  2. Миньор (Перник)
  3 ное 2025 | 16:59
Владо Манчев близо до пейката на Миньоро

Бившият национал Владимир Манчев е много близо до треньорския пост на Миньор (Перник). Досегашният наставник на "чуковете" Ангел Червенков подаде оставка, след като вчера пернишкият тим не успя да победи у дома Спартак (Плевен). Очаква се утре да има повече яснота относно наследника на Червения.

Припомняме, че Манчев беше асистент на Христо Янев на Стадиона на мира преди няколко години. За последно бившият нападател на ЦСКА, Лил, Леванте, Селта и Валядолид беше начело на дублиращия тим на "армейците" във Втора лига. Любопитно е, че в следващия кръг Миньор гостува на ЦСКА II в Драгалевци.

