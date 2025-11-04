Популярни
Рилски спортист излиза за реванш срещу четвъртия в Испания

  • 4 ное 2025 | 07:00
Рилски спортист излиза за реванш срещу четвъртия в Испания

Рилски спортист продължава участието си в турнира ФИБА Къп. Родният шампион приема тази вечер испанския клуб Мурсия в “Арена СамЕлион” в Самоков в среща от Група “А” от 18:30 ч. Двубоят е от четвъртия кръг на груповата фаза.

Рилецо е с една победа и две поражения дотук в надпреварата. Воденият от Любомир Киров тим загуби в предишния си мач, отново в Самоков, от КК Босна. Полският Люблин, срещу който Рилски спортист постигна единствената си победа, също е с баланс 1-2 след три срещи, а на първите две позиции са Мурсия и КК Босна с по 2-1.

Българският и испанският тим вече се срещнаха на старта на турнира. В “Паласио де Депортес де Мурсия” Рилски спортист оказа съпротива на съперника си, но в крайна сметка отстъпи с 63:77.

Трябва да се отбележи, че Мурсия започна силно и сезона в испанското първенство, като е на четвърто място във временното класиране с 4 победи и 1 загуба.

Снимки: Sportal.bg

