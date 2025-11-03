Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Девин Букър блесна за победата над Сан Антонио

  • 3 ное 2025 | 12:19
  • 250
  • 0
Девин Букър реализира 28 точки и 13 асистенции, а Грейсън Алън добави 17 точки, от които пет тройки за победата на Финикс над Сан Антонио със 130:118 като домакин в двубой от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА). Това беше първа загуба на Спърс за сезона.

Домакините от Сънс натрупаха преднина от 31 точки в третата част, ограничавайки центъра на Сан Антонио Виктор Уембаняма с 9 точки, 9 борби, 4 чадъра и 6 грешки. Райън Дън отбеляза 17 точки за гостите.

Ню Йорк Никс спечели домакинството си срещу Чикаго със 128:116 след 31 точки на Джейлън Брънсън. Никс прекъснаха серията си от три поражения, както и добрата поредица за Булс.

Брънсън даде тон за успеха с 19 точки в първата четвърт за отбора на Ню Йорк, който записа 20 тройки от 42 опита. Оу Джи Ануноби допринесе за победата с 21 точки, а Карл-Антъни Таунс се включи с 20 точки и 15 борби.

Джош Гиди реализира 19-и „трипъл-дабъл“ в кариерата си с 23 точки, 12 борби и 12 асистенции за Чикаго, който допусна първа загуба за сезона, след като беше стартирал с пет успеха.

Филаделфия се наложи като гост на Бруклин със 129:105 в друг двубой от вечерта в НБА. Кели Обре-джуниър отбеляза 29 точки преди да напусне терена  с изкълчен глезен. Обре вкара 24 точки през първото полувреме, записвайки най-добрия си мач до момента, а Филаделфия се възстанови от първата си загуба за сезона, за да стигне до актив 5-1.

Лидерът по резултатност в НБА Тайрийз Макси завърши с 26 точки за Филаделфия, докато Джоел Ембийз пропусна втори мач за сезона.

Торонто се справи като домакин на Мемфис със 117:104, след като Ар Джей Барет вкара 27 точки, а Брандън Инграм добави 26. Скоти Барнс реализира 19 точки, 12 борби, 8 асистенции и 5 чадъра за Раптърс, които записаха втори пореден успех. Джарън Джаксън-джуниър завърши с 20 точки и 9 борби за Гризлис.

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 30 точки, за да изведе Оклахома Сити до домакинска победа над Ню Орлиънс със 137:106 в друга среща от НБА, а отборът му започна втори пореден сезон със серия от 7-0 успеха.

Гилджъс-Алекзандър се изравни с Оскар Робъртсън със своя 79-и пореден двубой с 20 и повече точки. Само Уилт Чембърлейн, който е автор на серии от 196 и 92 мача по този показател в кариерата си, води пред тях.

Носителят на приза за най-полезен играч в НБА завърши със стрелба 8 от 14 опита от игра, вкара всичките си 13 изпълнени наказателни удара и добави 7 асистенции. Зайън Уилямсън се отчете с 20 точки, 9 борби  и 6 асистенции за Пеликанс.

В останалите срещи от вечерта в НБА Шарлът спечели у дома срещу Юта със 126:103 след 29 точки на Майлс Бриджис за Хорнетс и 29 на Лаури Марканен за гостите, Кливланд надигра Атланта  със117:109 като домакин, а Лос Анджелис Лейкърс се наложи при домакинството си на Маями със 130:120 в двубой, в който Лука Дончич допринесе за успеха с 29 точки, 11 борби и 10 асистенции. Остин Рийвс добави 26 точки и 11 асистенции за Лейкърс.

