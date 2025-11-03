Саутхамптън уволни Уил Стил след само пет месеца работа в клуба

Ръководството на английския втородивизионен футболен клуб Саутхамптън уволни мениджъра Уил Стил след само пет месеца работа в клуба.

33-годишният специалист е освободен заради серия от слаби резултати, която прати южняците в опасната зона за изпадане. "Светците", която бяха в елита през миналия сезон, са в серия от три поредни загуби в Чемпиъншип, като имат само един успех в последните си десет срещи в първенството и с едва 12 точки от 13 срещи заемат 21-вото място във временното класиране. Роденият в Белгия английски треньор Смит пристигна на "Сейнт Мери'с" през лятото след една година във френския първодивизионен Ланс.

Германецът Тонда Екeрт, който води младежката селекция на "червено-белите", ще поеме временно овакантената позиция в представителния тим до намирането на постоянен мениджър.

Сред спряганите имена за нов старши треньор са бившият наставник на тима Ръсел Мартин, който беше уволнен от шотландския гранд Рейнджърс в началото на октомври след 4 месеца на "Айброкс", бившият английски национал Франк Лампард, Марк Робинс, Лий Карсли и Гари О'Нийл, като има вариант и Екерт да получи доверието на управата да продължи да работи с първия отбор за по-дълъг период и да остане на поста, ако резултатите се подобрят.

We can confirm that we have this evening parted ways with Men’s First Team Manager Will Still. — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 2, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago