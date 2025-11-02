Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

  • 2 ное 2025 | 20:37
  • 7120
  • 1
За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

За ужас на милиони жени по света един от най-желаните ергени на планетата, пилотът на Ферари във Формула 1 Шарл Леклер, вече е сгоден.

Монегаскът е получил заветното „да“ от своята половинка, инфлуенсърката Александра Сен Млео, с която той е във връзка от 2023 година насам. Леклер е направил предложението с помощта на своето куче Лео, което носеше каишка с надпис „татко иска да се ожени за теб“.

Леклер често е определян като един от най-сексапилните и желани млади мъже на света, но с днешната новина той определено разби сърцата на милиони жени по света.

Следвай ни:

Още от Булевард

Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

  • 2 ное 2025 | 19:09
  • 1476
  • 0
Гери-Никол имитира Бионсе в нова фотосесия

Гери-Никол имитира Бионсе в нова фотосесия

  • 2 ное 2025 | 17:16
  • 1603
  • 0
Бивша на Гришо напомни за сексапила си

Бивша на Гришо напомни за сексапила си

  • 2 ное 2025 | 16:10
  • 1567
  • 0
Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

  • 2 ное 2025 | 15:10
  • 1479
  • 0
Гаджето на Инграм пак разкри прелестите си

Гаджето на Инграм пак разкри прелестите си

  • 2 ное 2025 | 12:33
  • 2655
  • 0
Годеницата на НБА звезда показа повече от апетитните си форми

Годеницата на НБА звезда показа повече от апетитните си форми

  • 2 ное 2025 | 10:59
  • 3188
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 50880
  • 157
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 97105
  • 221
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 86293
  • 341
Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

  • 2 ное 2025 | 21:48
  • 3090
  • 2
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 14848
  • 71
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 76081
  • 92