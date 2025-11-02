Голове преди почивката помогнаха на Алавес срещу Еспаньол

Алавес надви Еспаньол с 2:1 у дома в мач от 11-тия кръг на Ла Лига. Благодарение на това баските направиха скок до осма позиция, докато каталунците пропуснаха шанса да се доближат на точка до четвъртото място.

Домакините вкараха два гола през първата част, в която пък съперникът удари две греди. Денис Суарес даде тон на всичко с попадение за 1:0 след само пет минути игра, а в 40-ата Лукас Бойе удвои.

В 56-ата резервата Роберто Фернандес намали и после настана голяма битка. Гостите търсеха до последно изравнителното попадение, но имаха и шанс, че футболистите на Алавес на няколко пъти пропуснаха да решат всичко с трети гол. Във финалните секунди Бойе беше изгонен, но това не помогна на Еспаньол.