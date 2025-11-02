Айнтрахт няма да може да разчита на един от младите си таланти срещу Наполи

Популярни
  • 2 ное 2025 | 18:15
  • 439
  • 0
Айнтрахт Франкфурт ще бъде без тинейджъра Джан Узун във вторник в мача от Шампионската лига срещу Наполи и за определен период след това поради контузия, съобщиха от клуба от Бундеслигата. Узун накуцвайки напусна мача от Бундеслигата в събота, завършил 1:1 срещу Хайденхайм. Франкфурт съобщи в социалните мрежи, че той е получил мускулна контузия и "ще отсъства от игра за неопределен период". 19-годишният Узун започна силно сезона с шест гола и пет асистенции във всички турнири Айнтрахт Франкфурт ще играе срещу Майнц 05 в Бундеслигата следващата седмица в неделя след двубоя срещу Наполи, последван от двуседмична почивка заради национални отбори. 

Снимки: Gettyimages

