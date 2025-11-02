Популярни
Убедителен Левски загря за дербито с ЦСКА с класика над Арда в Кърджали - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Селта
Гол в добавеното време донесе втори пореден успех на Селта

  • 2 ное 2025 | 17:15
  • 177
  • 0

Селта постигна успех с 2:1 в гостуването си на Леванте в мач от 11-ия кръг на Ла Лига. Попаденията за победителите бяха дело на Оскар Мингеса (40’) и резервата Мигел Роман (90+1’) в добавеното време. за домакините точен бе Кервин Ариага (66’), но до голяма степен двубоят бе предопределен от червения картон на Унай Венседор (29’), който получи червен картон след половин час игра. Само десет минути след оставането си с човек по-малко “жабите” пропуснаха и дузпа, която бе изпълнена от голмайстора на тима Ета Ейонг (37’).

Само три по-късно гостите от Виго излязоха напред в резултата след късно изпълнен корнер и великолепен изстрел на Мингеса от над 25 метра. Домакините успяха да се доберат до изравнителен гол в 66-ата минута чрез Ариага и се надяваха, че усилията им ще бъдат увенчани със спечелването поне на точка от двубоя, но тези надежди бяха попарени в първата минута на добавеното време, когато Роман стреля от границата на наказателното поле и реализира победния гол за Селта. Това бе втори пореден успех на тима в първенството, а тимът на Хералдо Жиралдес няма загуба от четири мача. Победителите са на 11-о място в класирането, а Леванте е точно над чертата с равни точки с първия тим под нея Валенсия.

Снимки: Imago

