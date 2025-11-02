T1 и Faker ще играят четвърти пореден финал на Worlds, "червените" прекършиха Top Esports в полуфиналите

Отборът на T1 ще играе четвърти порден финал на Световното първенство по League of Legends - Worlds - с цел да запази титлата си от миналата година. Faker и компания надиграха китайския Top Esports с убедително 3:0.

Срещата бе изцяло в ръцете на южнокорейските шампиони, като големият мид лейн играч Faker, както и останалата част от състава на "червените", се справиха чудесно с опонентите си.

По този начин финалът на Worlds 2025 ще се проведе следващата неделя и ще противопостави съставите на T1 и KT Rolster..

Снимка: LoL Esports