  3. Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

  • 2 ное 2025 | 08:27
  • 505
  • 0
Верона и Интер ще се изправят един срещу друг в мач от 10-ия кръг на италианската Серия А. Срещата ще се проведе на стадион "Маркантонио Бентегоди" на 2 ноември от 13:30 часа, като главен съдия ще бъде Даниеле Довери. Двубоят е особено важен и за двата отбора, макар и по различни причини - домакините се борят за оцеляване, докато гостите преследват челните позиции в шампионата.

Верона се намира в изключително тежка ситуация, заемайки 18-то място в таблицата с едва 5 точки от 9 изиграни мача. Отборът е в зоната на изпадащите и спешно се нуждае от точки, за да подобри позицията си. От друга страна, Интер е на 3-то място с 18 точки, като "нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика от 22 отбелязани и 11 допуснати гола. Грандът от Милано се стреми да намали разликата с лидерите в класирането и победа в този мач би била ключова за амбициите им в борбата за титлата.

Верона преминава през изключително труден период, като не е постигнал победа в последните си пет мача. Отборът записа две равенства - срещу Каляри (2:2 на 26.10.2025) и Пиза (0:0 на 18.10.2025), и три загуби - от Комо (3:1 на 29.10.2025), Сасуоло (0:1 на 03.10.2025) и Рома (2:0 на 28.09.2025). За разлика от тях, Интер демонстрира по-стабилна форма с три победи в последните пет срещи - срещу Фиорентина (3:0 на 29.10.2025), Роял Юнион СЖ (0:4 на 21.10.2025 в Шампионска лига) и Рома (0:1 на 18.10.2025). "Нерадзурите" допуснаха загуба от Наполи (3:1 на 25.10.2025) и завършиха наравно с Атлетико Мадрид (1:1 на 10.10.2025) в контролна среща. Разликата във формата на двата отбора е очевидна, което прави Интер категоричен фаворит в предстоящия двубой.

Историята на последните пет сблъсъка между Верона и Интер е категорично в полза на миланския гранд. В последната им среща на 3 май 2025 г. Интер победи с 1:0 на "Джузепе Меаца" с гол от дузпа на Кристиян Аслани. Преди това, на 23 ноември 2024 г., "нерадзурите" буквално разгромиха Верона с 5:0 като гост, с голове на Хоакин Кореа, Маркюс Тюрам (2), Стефан де Фрай и Ян Бисек. На 26 май 2024 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 на "Маркантонио Бентегоди", а на 6 януари 2024 г. Интер победи с 2:1 на "Джузепе Меаца". Особено впечатляваща беше победата на Интер с 6:0 като гост на 3 май 2023 г. Тази статистика показва, че Верона има сериозни проблеми срещу Интер, особено на собствен терен, където е допуснал две тежки загуби с 0:5 и 0:6 в последните години.

Gift Orban е най-важният играч в атаката на Верона този сезон с 2 гола в 7 мача. Нигерийският нападател е отбелязал последния си гол в мача срещу Каляри (2:2), когато реализира попадение след създаване на множество положения с очаквани голове от 1.2. Орбан е основната заплаха за противниковите вратари с 28 удара, от които 11 са били точни, и една реализирана дузпа. Въпреки това, в последните си мачове той изпитва затруднения да бъде ефективен, като срещу Комо и Пиза не успя да се разпише въпреки създадените положения. Николо Барела е двигателят в средата на терена за Интер, с 1 гол и 3 асистенции в 9 мача от Серия А. Италианският национал демонстрира отлична форма, особено в последните мачове, където записа асистенция срещу Фиорентина при победата с 3:0 и също така асистира при победата над Рома. Барела има богат опит срещу Верона, като е участвал в няколко мача срещу тях през последните години, включително в разгромната победа с 5:0 на "Маркантонио Бентегоди". Неговата способност да създава шансове и да контролира темпото на играта ще бъде ключова за Интер в предстоящия двубой.

