Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

Барселона ще приеме Елче на стадион "Олимпик Луис Компанис" в мач от 11-ия кръг на Ла Лига, насрочен за 2 ноември от 19:30 часа. Срещата ще бъде ръководена от съдията Мигел Сесма, като каталунците ще търсят бързо възстановяване след загубата в Ел Класико миналия уикенд. За гостите от Елче това е възможност да продължат стабилното си представяне в първата половина на таблицата и да се опитат да изненадат един от грандовете в испанския футбол.

Барселона заема третата позиция в Ла Лига с 22 точки от 10 изиграни мача, като има впечатляващ голов актив от 25 отбелязани и 12 допуснати гола. Каталунците изостават от върха след загубата в Ел Класико и се нуждаят от победа, за да не допуснат увеличаване на разликата с лидерите. Елче се представя над очакванията, заемайки осмата позиция с 14 точки от същия брой мачове, с голова разлика 11:10. Гостите имат шанс при евентуална победа да се доближат до зоната на европейските турнири, което би било забележително постижение за отбора.

Барселона преминава през труден период с три загуби в последните пет мача. Каталунците загубиха от Реал Мадрид с 2:1 (26.10.2025) в Ел Класико, преди това разгромиха Олимпиакос с 6:1 (21.10.2025) в Шампионската лига и победиха Жирона с 2:1 (18.10.2025) в Ла Лига. По-рано отборът претърпя две последователни загуби - от Севиля с 4:1 (05.10.2025) в първенството и от Пари Сен Жермен с 1:2 (01.10.2025) в Шампионската лига. Елче показва непостоянна форма с две победи, едно равенство и две загуби. Последният им мач беше победа с 0:4 срещу Лос Гарес (29.10.2025) за Купата на краля, преди това загубиха от Еспаньол с 1:0 (25.10.2025), завършиха 0:0 с Атлетик Билбао (19.10.2025), отстъпиха на Алавес с 3:1 (05.10.2025) и победиха Селта с 2:1 (28.09.2025) в Ла Лига.

Барселона има категорично предимство в последните пет срещи с Елче, с пет победи и голова разлика 15:3. Последният им двубой се състоя на 1 април 2023 г. на стадион "Мартинес Валеро", където каталунците спечелиха с категоричното 4:0 с голове на Роберт Левандовски (20' и 66'), Ансу Фати (56') и Феран Торес (70'). Преди това, на 17 септември 2022 г., Барселона победи с 3:0 на "Спотифай Камп Ноу" с два гола на Левандовски и един на Мемфис Депай. На 6 март 2022 г. каталунците спечелиха с 2:1 като гости, а на 18 декември 2021 г. надделяха с 3:2 на собствен терен. Най-старата от последните пет срещи е от 24 февруари 2021 г., когато Барселона победи с 3:0 с хеттрик на Лионел Меси.

Ламин Ямал се утвърждава като една от най-ярките звезди на Барселона тази година. 17-годишният талант има впечатляващи 4 асистенции и 2 гола в 6 мача от сезона, като е изиграл 528 минути. Особено впечатляващо е представянето му срещу Райо Валекано, където отбеляза гол от дузпа и показа отлична реализация с 2 точни удара от общо 3. Ямал демонстрира и креативност в последните си мачове, с по една асистенция срещу Жирона и Реал Сосиедад, като срещу последния влезе като резерва и веднага оказа влияние върху играта. Неговата способност да преминава защитници и да създава голови положения го прави ключов играч за схемата на Ханси Флик. За Елче, Давид Афенгрубер се очертава като стабилен защитник, който е започнал като титуляр в 8 от 9-те мача, в които е участвал този сезон. Австрийският централен защитник е изиграл 847 минути, показвайки постоянство в защитната линия на отбора. Въпреки че има един червен картон (срещу Алавес) и два жълти картона през сезона, Афенгрубер е важен елемент в отбранителната структура на Елче. Неговата стабилност ще бъде от решаващо значение срещу атакуващата мощ на Барселона, особено при липсата на Левандовски в състава на домакините.