Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Сити няма право на грешка срещу хита на сезона Борнемут

Сити няма право на грешка срещу хита на сезона Борнемут

  • 2 ное 2025 | 08:16
  • 517
  • 1
Сити няма право на грешка срещу хита на сезона Борнемут

Манчестър Сити и Борнемут ще се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от 10-ия кръг на Премиър лийг на стадион "Етихад" в неделя, 2 ноември, от 18:30 часа. Мачът ще бъде ръководен от опитния рефер Антъни Тейлър, който ще следи за спазването на правилата в този важен сблъсък. Двубоят се очертава като особено интересен, тъй като "черешките" изненадващо заемат втора позиция в класирането, докато от Манчестър Сити се намират на нетипичното за тях осмо място.

Борнемут се представя изключително силно този сезон, заемайки втора позиция с 18 точки от 9 мача, като тимът е отбелязал 16 гола и е допуснал 11. "Черешите" са само на няколко точки от върха и победа на "Етихад" би могла да ги изстреля на първо място в зависимост от резултатите на другите мачове. От друга страна, Манчестър Сити преживява необичаен спад във формата, намирайки се на осма позиция с 16 точки, въпреки положителната голова разлика от 17 отбелязани и само 7 допуснати гола. Отборът на Пеп Гуардиола се нуждае от победа, за да се върне в борбата за челните места и да намали изоставането си от лидерите в класирането.

Манчестър Сити демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача. "Гражданите" записаха победа с 3:1 срещу Суонзи в Карабао Къп на 29 октомври, но преди това претърпяха изненадваща загуба с 0:1 от Астън Вила в Премиър лийг на 26 октомври. В Шампионската лига отборът на Гуардиола постигна убедителна победа с 2:0 като гост на Виляреал (21.10.2025), а в първенството записа две последователни победи – 2:0 срещу Евертън (18.10.2025) и 1:0 като гост на Брентфорд (05.10.2025). Борнемут, от своя страна, показва стабилна форма с две победи и три равенства в последните си пет мача. "Черешите" победиха Нотингам Форест с 2:0 (26.10.2025), завършиха наравно 3:3 с Кристъл Палас (18.10.2025), надделяха над Фулъм с 3:1 (03.10.2025) и записаха две последователни равенства – 2:2 с Лийдс (27.09.2025) и 0:0 с Нюкасъл (21.09.2025).

В последните пет срещи между двата отбора, Манчестър Сити има превес с три победи срещу две за Борнемут. Последният им двубой се състоя на 20 май 2025 г. на "Етихад", когато "гражданите" спечелиха с 3:1 в мач от 37-ия кръг на Премиър лийг, с голове на Омар Мармуш (14'), Бернардо Силва (38') и Нико Гонсалес (89'), докато Даниел Джебисън (90') отбеляза почетното попадение за гостите. По-рано през сезона, на 30 март 2025 г., Манчестър Сити елиминира Борнемут от ФА Къп на четвъртфиналите с 2:1 на "Виталити", където Еванилсон (21') даде преднина на домакините, но Ерлинг Холанд (49') и Омар Мармуш (63') обърнаха резултата. Интересното е, че в последния им мач на "Виталити" в Премиър лийг (02.11.2024), Борнемут изненада с победа 2:1 благодарение на головете на Антоан Семеньо (9') и Еванилсон (64'), докато Йошко Гвардиол (82') отбеляза за "гражданите".

Ерлинг Холанд продължава да бъде основната голова заплаха за Манчестър Сити с впечатляващите 9 гола в 9 мача в Премиър лийг този сезон. Норвежкият нападател е отправил общо 36 удара, от които 20 са били точни, което показва неговата ефективност пред вратата. Въпреки че в последния си мач срещу Астън Вила не успя да се разпише, преди това отбеляза два гола срещу Евертън и един срещу Брентфорд. Срещу Борнемут Холанд има смесени резултати, като е отбелязал само един гол в последните пет срещи между двата отбора, но неговата постоянна заплаха и позициониране го правят опасен във всеки момент. Антоан Семеньо е звездата на Борнемут този сезон с 6 гола и 3 асистенции в първенството. Ганайският нападател демонстрира отлична форма, особено в мача срещу Фулъм, където отбеляза два гола и направи една асистенция. Семеньо има добри спомени от сблъсъците с Манчестър Сити, като отбеляза гол при победата с 2:1 на "Виталити" през ноември 2024 г. Неговата скорост и завършващ удар го правят особено опасен при контраатаките, което може да се окаже решаващо в предстоящия двубой на "Етихад".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

  • 2 ное 2025 | 08:35
  • 975
  • 0
Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

  • 2 ное 2025 | 08:28
  • 562
  • 1
Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

  • 2 ное 2025 | 08:27
  • 503
  • 0
Меси вкара гол, който не стигна на Интер Маями и Нешвил изравни серията

Меси вкара гол, който не стигна на Интер Маями и Нешвил изравни серията

  • 2 ное 2025 | 08:00
  • 3047
  • 1
Четири нови мача от 14-ия кръг в Торнео Betano Клаусура

Четири нови мача от 14-ия кръг в Торнео Betano Клаусура

  • 2 ное 2025 | 05:50
  • 1024
  • 0
Фламенго се върна на върха в Бразилейро Betano, Неймар и Сантос не успяха да победят пряк конкурент за изпадане

Фламенго се върна на върха в Бразилейро Betano, Неймар и Сантос не успяха да победят пряк конкурент за изпадане

  • 2 ное 2025 | 05:16
  • 3080
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 6032
  • 13
Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 3191
  • 1
ЦСКА излиза за трета поредна победа

ЦСКА излиза за трета поредна победа

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 3509
  • 6
Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 2662
  • 0
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 23:56
  • 30085
  • 45
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 31404
  • 178