Сити няма право на грешка срещу хита на сезона Борнемут

Манчестър Сити и Борнемут ще се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от 10-ия кръг на Премиър лийг на стадион "Етихад" в неделя, 2 ноември, от 18:30 часа. Мачът ще бъде ръководен от опитния рефер Антъни Тейлър, който ще следи за спазването на правилата в този важен сблъсък. Двубоят се очертава като особено интересен, тъй като "черешките" изненадващо заемат втора позиция в класирането, докато от Манчестър Сити се намират на нетипичното за тях осмо място.

Борнемут се представя изключително силно този сезон, заемайки втора позиция с 18 точки от 9 мача, като тимът е отбелязал 16 гола и е допуснал 11. "Черешите" са само на няколко точки от върха и победа на "Етихад" би могла да ги изстреля на първо място в зависимост от резултатите на другите мачове. От друга страна, Манчестър Сити преживява необичаен спад във формата, намирайки се на осма позиция с 16 точки, въпреки положителната голова разлика от 17 отбелязани и само 7 допуснати гола. Отборът на Пеп Гуардиола се нуждае от победа, за да се върне в борбата за челните места и да намали изоставането си от лидерите в класирането.

Манчестър Сити демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача. "Гражданите" записаха победа с 3:1 срещу Суонзи в Карабао Къп на 29 октомври, но преди това претърпяха изненадваща загуба с 0:1 от Астън Вила в Премиър лийг на 26 октомври. В Шампионската лига отборът на Гуардиола постигна убедителна победа с 2:0 като гост на Виляреал (21.10.2025), а в първенството записа две последователни победи – 2:0 срещу Евертън (18.10.2025) и 1:0 като гост на Брентфорд (05.10.2025). Борнемут, от своя страна, показва стабилна форма с две победи и три равенства в последните си пет мача. "Черешите" победиха Нотингам Форест с 2:0 (26.10.2025), завършиха наравно 3:3 с Кристъл Палас (18.10.2025), надделяха над Фулъм с 3:1 (03.10.2025) и записаха две последователни равенства – 2:2 с Лийдс (27.09.2025) и 0:0 с Нюкасъл (21.09.2025).

В последните пет срещи между двата отбора, Манчестър Сити има превес с три победи срещу две за Борнемут. Последният им двубой се състоя на 20 май 2025 г. на "Етихад", когато "гражданите" спечелиха с 3:1 в мач от 37-ия кръг на Премиър лийг, с голове на Омар Мармуш (14'), Бернардо Силва (38') и Нико Гонсалес (89'), докато Даниел Джебисън (90') отбеляза почетното попадение за гостите. По-рано през сезона, на 30 март 2025 г., Манчестър Сити елиминира Борнемут от ФА Къп на четвъртфиналите с 2:1 на "Виталити", където Еванилсон (21') даде преднина на домакините, но Ерлинг Холанд (49') и Омар Мармуш (63') обърнаха резултата. Интересното е, че в последния им мач на "Виталити" в Премиър лийг (02.11.2024), Борнемут изненада с победа 2:1 благодарение на головете на Антоан Семеньо (9') и Еванилсон (64'), докато Йошко Гвардиол (82') отбеляза за "гражданите".

Ерлинг Холанд продължава да бъде основната голова заплаха за Манчестър Сити с впечатляващите 9 гола в 9 мача в Премиър лийг този сезон. Норвежкият нападател е отправил общо 36 удара, от които 20 са били точни, което показва неговата ефективност пред вратата. Въпреки че в последния си мач срещу Астън Вила не успя да се разпише, преди това отбеляза два гола срещу Евертън и един срещу Брентфорд. Срещу Борнемут Холанд има смесени резултати, като е отбелязал само един гол в последните пет срещи между двата отбора, но неговата постоянна заплаха и позициониране го правят опасен във всеки момент. Антоан Семеньо е звездата на Борнемут този сезон с 6 гола и 3 асистенции в първенството. Ганайският нападател демонстрира отлична форма, особено в мача срещу Фулъм, където отбеляза два гола и направи една асистенция. Семеньо има добри спомени от сблъсъците с Манчестър Сити, като отбеляза гол при победата с 2:1 на "Виталити" през ноември 2024 г. Неговата скорост и завършващ удар го правят особено опасен при контраатаките, което може да се окаже решаващо в предстоящия двубой на "Етихад".