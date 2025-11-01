KT Rolster шокира един от фаворитите за трофея Gen.G и се класира за финалите на Worlds

Поредната изненада стана факт в настоящото издание на Световното първенство по League of Legends - Worlds 2025. Отборът на Gen.G, който бе сочен за един от явните фаворити, бе категорично елиминиран на полуфиналите от корейския KT Rolster след загуба с 1:3.

THE DREAM LIVES ON.



KT ROLSTER, WORLDS FINALISTS. pic.twitter.com/vhpHgPo2M9 — LoL Esports (@lolesports) November 1, 2025

Дербито на Южна Корея в полуфиналната фаза на турнира започна с размяна на карти за двата отбора. В последните две игри обаче мидлейнъра Bdd и джънглъра Cuzz повалиха надеждите на "тигрите" и се класираха за финалите на Worlds.

За Gen.G остават 400 000 долара от наградния фонд. Утре ще се състои другият полуфинал, който ще срещне настоящите световни шампиони от T1 с представителите на Китай от Top Esports.

Снимка: LoL Esports