KT Rolster шокира един от фаворитите за трофея Gen.G и се класира за финалите на Worlds

Поредната изненада стана факт в настоящото издание на Световното първенство по League of Legends - Worlds 2025. Отборът на Gen.G, който бе сочен за един от явните фаворити, бе категорично елиминиран на полуфиналите от корейския KT Rolster след загуба с 1:3.
Дербито на Южна Корея в полуфиналната фаза на турнира започна с размяна на карти за двата отбора. В последните две игри обаче мидлейнъра Bdd и джънглъра Cuzz повалиха надеждите на "тигрите" и се класираха за финалите на Worlds.
За Gen.G остават 400 000 долара от наградния фонд. Утре ще се състои другият полуфинал, който ще срещне настоящите световни шампиони от T1 с представителите на Китай от Top Esports.
Снимка: LoL Esports