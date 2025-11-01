Джейлън Браун наниза 32 точки и изведе Бостън до успеха срещу Фили

Джейлън Браун отбеляза 32 точки и Бостън Селтикс спечели със 109:108 срещу Филаделфия 76ърс в мач от първия ден на НБА Къп на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Анфърни Симънс добави 19 точки за успеха, а Дерик Уайт и Пейтън Причард се отчетоха с по 15.

Селтикс са в серия от три поредни победи, след като започнаха новия сезон в НБА с три поражения. Първото от тях бе с точка разлика срещу Сиксърс.

Тайрийз Макси вкара 26 точки и направи 14 асистенции за Филаделфия, а други четирима негови съотборници завършиха с двуцифрен актив. Джоел Ембийд бе най-резултатен от тях с 20 пункта, а новобранецът Ви Джей Еджкомб записа други 17.

Кауай Ленард вкара 34 точки, включително с победния кош 0.4 секунди преди края, с което Лос Анджелис Клипърс надделя над Ню Орлиънс Пеликанс със 126:124. Джеймс Хардън добави 24 пункта и 14 асистенции, а Ивица Зубац направи дабъл-дабъл с 14 точки и водещите в мача 11 борби. Джордан Пуул отбеляза 30 точки като резерва за Пеликанс, които започнаха сезона с баланс 0-5.

Джош Гиди записа рекордните в кариерата си 32 пункта и Никола Вучевич добави 26 за победа на Чикаго Булс със 135:125 срещу Ню Йорк Никс. Така "биковете" започнаха сезона с пет поредни победи и без поражения, което е изравнен най-добър старт от 1996/1997. Тогава в отбора блестеше Майкъл Джордан.

Девин Букър наниза шест тройки и завърши с 36 точки при домакинската победа на Финикс Сънс със 118:96 срещу Юта Джаз. Райън Дън помогна с дабъл-дабъл при 13 пункта и десет борби, а за Джаз 33 точки вкара Лаури Марканен.

