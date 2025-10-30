Top Esports остави Европа без надежди за Worlds 2025

Отборът на Top Esports срази G2 Esports, с което за поредна година Европа остана без представител в заключителните фази на Световното първенство по League of Legends - Worlds 2025. Китайският гранд надигра "самураите" с 3:1 в третия четвъртфинал от турнира.

Отборите си размениха първите две игри, с което резултатът бе изравнен при 1:1. След това обаче от TES съумяха да се съвземат, като се справиха блестящо в последните два рунда за крайното 3:1.

По този начин китайският състав ще мери сили с победителя от двойката T1 - Anyone's Legend. Двубоят между двата гранда ще се състои утре.

Снимка: LoL Esports