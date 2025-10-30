OG се раздели с пореден състав в Dota 2

Една от организациите - иконични за електронните спортове и в частност Dota 2 - OG Esports, за пореден път сътвори рокада в състава си. Клубът, в който преди се състезаваше българинът Божидар "bzm" Богданов освободи петимата си играчи в търсене на бъдещи успехи.
"След трудното начало на сезона взехме тежкото решение да се разделим с настоящия си активен състав по Dota 2.
Бихме искали да благодарим на отбора за всеотдайната работа и ентусиазма, който показаха през времето си с нас, и искрено им пожелаваме успех в бъдещите им проекти. Това обаче не е краят на нашия път в Dota 2", написаха от организацията.