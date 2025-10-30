OG се раздели с пореден състав в Dota 2

Една от организациите - иконични за електронните спортове и в частност Dota 2 - OG Esports, за пореден път сътвори рокада в състава си. Клубът, в който преди се състезаваше българинът Божидар "bzm" Богданов освободи петимата си играчи в търсене на бъдещи успехи.

After a difficult start to the season, we have made the tough decision to part ways with our current active Dota 2 roster.



We'd like to thank the team for their hard work and enthusiasm during their time with us, and truly wish them the best with their future projects - we'll… pic.twitter.com/lF948yDhi4 — OG (@OGesports) October 29, 2025

"След трудното начало на сезона взехме тежкото решение да се разделим с настоящия си активен състав по Dota 2.

Бихме искали да благодарим на отбора за всеотдайната работа и ентусиазма, който показаха през времето си с нас, и искрено им пожелаваме успех в бъдещите им проекти. Това обаче не е краят на нашия път в Dota 2", написаха от организацията.