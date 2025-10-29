Отборът на 500 записа загуба в началото на поредното издание на CCT

Отборът на 500 Esports по Counter-Strike, където се подвизават трима от най-големите български играчи в заглавието - CeRq, Rainwaker и REDSTAR, допусна поражение в началото на поредното издание на турнира CCT.

В първата си среща от Swiss фазата "червените" премериха сили с руския GUN5, като от 500 бяха победени с 1:2 (11-13, 13-6, 1-13). По този начин те имат актив от една загуба на старта на шампионата.

Двубоят започна на Inferno, където двете страни бяха изключително равностойни, но в решаващия рунд от GUN5 съумяха да затворят играта.

След това обаче 500 изравни на Dust 2, преди да се стигне до финалния Mirage, където добрият старт от страна на "червените" не бе достатъчен за триумфа и тимът изгуби въпреки аванса си на старта.

Най- резултатен от страна на победителите бе Dust Филип "tex1y" Москвитин с 58 елиминации и 1.49 рейтинг.

Снимка: 500 Esports