  1. Sportal.bg
  2. Купа на Германия
  3. Ранен гол помогна на Щутгарт срещу Майнц, Кайзерслаутерн също е на 1/8-финалите

Ранен гол помогна на Щутгарт срещу Майнц, Кайзерслаутерн също е на 1/8-финалите

  • 29 окт 2025 | 20:58
  • 191
  • 0
Ранен гол помогна на Щутгарт срещу Майнц, Кайзерслаутерн също е на 1/8-финалите

Носителят на Купата на Германия Щутгарт се класира за осминафиналите на турнира след победа с 2:0 като гост на Майнц 05. "Швабите" взеха аванс в самото начало с попадение на Люка Джакез, а през второто полувреме се разписа и Атакан Каразор. Домакините се опитаха да върнат интригата в последния четвърт час, но хаотичният им натиск не доведе до нищо опасно пред вратата на Фабиан Бредлов.

Щутгарт се нуждаеше само от шест минути, за да поведе на "МЕВА Арена". Билал Ел Ханус центрира от корнер, а централният защитник Джакез се извиси в наказателното поле и с глава прати топката в мрежата. Майнц можеше да получи втори гол в самия край на полувремето, но Робин Центнер спаси изстрел на Бадредин Буанани.

Второто попадение падна в 73-тата минута след груба грешка в защитата на домакините. Дениз Ундав комбинира с Каразор и той хладнокръвно удвои преднината на Щутгарт. Поражението задълбочи кризата в Майнц 05. Тимът на Бо Хенриксен загуби три от последните си 4 мача във всички турнири, като се намира в зоната на изпадащите в Бундеслигата.

Кайзерслаутерн затвърди добрата си форма във Втора Бундеслига с успех за националната купа. "Лаутерите" надвиха с 1:0 като гост друг втородивизионен отбор - Гройтер Фюрт. Единствения гол в мача вкара Наатан Скюта в 12-тата минута.

Гройтер Фюрт имаше своите шансове, особено след почивката. Домакините на няколко пъти бяха близо до изравняването, но не успяха да се доберат до продължения.

Снимки: Imago

