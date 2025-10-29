Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. KT Rolster безмилостно прекърши надеждите на CFO и се класира за полуфиналите на Worlds

KT Rolster безмилостно прекърши надеждите на CFO и се класира за полуфиналите на Worlds

  • 29 окт 2025 | 12:22
Отборът на KT Rolster повали с блестящ успех CTBC Flying Oyster при резултат 3:0 в среща от четвъртфиналите на Световното по League of Legends - Worlds 2025. По този начин на корейците им предстои дерби с Gen.G, докато за клуба от Тайван остават 300 000 долара от наградния фонд.

Двубоят се проведе изцяло под диктовката на KT, които с изключителна доминация надиграха опонентите си, като в края победителите бяха отбелязали 70 убийства срещу само 28 от страна на победените. Въпреки загубата си от CFO може да се радва на страхотен турнир, в който успя да победи гранда Fnatic и дори настоящите световни шампиони от T1.

Утре последната надежда на европейската сцена - отборът на G2 Esports ще има доста тежката задача да се справи с китайския колос Top Esports.

Снимка: LoL Esports

