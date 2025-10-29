Денис Карягин е реализатор №1 и нападател №1 във 2-ия кръг на А2

Националът Денис Карягин стана реализатор №1 (27 точки) и нападател №1 (24 точки) от атака във 2-ия кръг на италианската Серия А2.

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха втора поредна победа в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед.

Воденият от Романо Джанини отбор надделя над Консар Равена с 3:2 (25:23, 15:25, 24:26, 25:21, 15:8) в мач от 2-ия кръг.

Денис Карягин изигра нов страхотен мач, като заби 27 точки (2 аса, 1 блок, 46% ефективност в атака, 12% перфектно и 48% позитивно посрещане - +12), с което стана реализатор №1 в мача.

Руси Желев завърши с 8 точки (1 ас, 1 блок, 25% ефективност в атака, 14% перфектно и 39% позитивно посрещане - -2), като бе отличен за MVP.

За Равена Християн Димитров се отчете с 18 точки (1 ас, 2 блока, 44% ефективност в атака - +9).

Денис Карягин с 27 точки, Руси Желев MVP в “българското” дерби на А2

12 точки добави Самуил Вълчинов (2 аса, 1 блока, 25% ефективност в атака, 7% перфектно и 39% позитивно посрещане - -2).

Младежкият национал на Италия Мануел Златанов, внук на легендата Димитър Златанов и син на Христо Златанов, стана най-резултатен за Равена с 24 точки (5 блока, 53% ефективност в атака, 17% перфектно и 50% позитивно посрещане - +14)

В следващия кръг Мачерата среща Абба Пинето, на 2 ноември (неделя) от 17:00 часа.

Равена среща Призма Ла Кашина Таранто на 2 ноември (неделя), в 19:00 часа.