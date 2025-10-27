Остин Рийвс избухна с 51 точки срещу Сакраменто, Леброн и Дончич не играха

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Остин Рийвс вкара рекордните в кариерата си 51 точки при победата на Лос Анджелис Лейкърс със 127:120 като гост на Сакраменто Кингс в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

В отсъствието на големите звезди на "езерняците" ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич, които са с контузии, Рийвс пое нещата в свои ръце и остана на една асистенция от "трипъл-дабъл". Той хвана 11 борби и направи 9 завършващи подавания, като показа и много добра успеваемост при стрелбата - 6 от 10 от тройката, 21 от 22 от наказателната линия и 6 от 12 за две точки.

Гостите от Лейкърс водеха през по-голямата част от мача, но минута преди края Зак ЛаВийн имаше възможност да изравни за 122:122, но пропусна от тройката. В заключителните 32 секунди Рийвс вкара четири пъти от наказателната линия, с което подпечата успеха на "езерняците". Голям принос за него имаше и центърът Диандре Ейтън, който вкара 22 точки и овладя 15 борби.

Austin Reaves went OFF tonight 🤯



51 POINTS (career-high)

11 REBOUNDS

9 ASSISTS

6 TRIPLES

W



He is the FIFTH @Lakers player this century to score 50+ POINTS in a game ‼️ pic.twitter.com/XvER3NqImq — NBA (@NBA) October 27, 2025

За Сакраменто Зак ЛаВийн отбеляза 32 точки, а 21 прибави ДеМар ДеРоузън.

За Лейкърс това е втора победа през сезона в общо три изиграни мача, докато Сакраменто е с един успех и две поражения.