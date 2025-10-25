Популярни
Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  • 25 окт 2025 | 19:10
  • 210
  • 0
CFO, TES и T1 грабнаха последните билети за четвъртфиналите на Worlds

В днешния ден се класираха последните три отбора за плейофната фаза на турнира по League of Legends - Worlds 2025. Това се случи, след като се изиграха последните срещи от Световното първенство по заглавието.

От CTBC Flying Oyster първи се класираха, побеждавайки FlyQuest с 2:0. След това Top Esports се справи с Bilibili Gaming след победа с 2:1, а в края на деня T1 се спаси от позорно отпадане на старта с успех над MKOI с 2:0.

Така Fly, BLG и MKOI отпадат от турнира с награди от по 175 000 долара. Четвъртфиналите на Worlds пък стартират във вторник, като първи сили ще премерят Gen.G и Hanwha Life Esports.

